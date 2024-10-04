Не поняли даже родители: задание по математике для детей озадачило сеть

Домашнее задание по математике про яблоки оказалось сложным даже для взрослых.

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Задача по математике / коллаж: Главред, фото: Mirror, ua.depositphotos.com

Каждый ребенок, который учится в школе, иногда приходит и просит помочь. Однако, родители, чей ребенок пришел домой с домашним заданием по математике о яблоках, были совершенно озадачены, пишет Mirror.

Один из родителей так запутался в домашнем задании своего ребенка, что обратился за помощью на онлайн-форум, чтобы узнать, как его решить.

На странице с домашним заданием было написано: "Дэнни капнул краской на свою книгу". Под этими словами была картинка с изображением брызги краски и словом "большинство", написанным рядом.

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Под ним было изображено 16 яблок, расположенных в два ряда по восемь штук, рядом с которыми было написано слово "наименьшее". Вопрос заключался в следующем: "Сколько яблок можно закрасить краской? Не более 20".

Задача по математике / фото: Mirror

Тысячи взрослых людей были полностью озадачены этим вопросом, некоторые утверждали, что в этой загадке должна быть еще одна часть, которая не попала в ракурс камеры человека, опубликовавшего сообщение на Reddit.

В то же время, другие утверждали, что понимают её. Один человек написал: "0 яблок, поскольку Дэнни уронил краску на свою книгу, а не яблоко".

Другой пользователь добавил: "Я думаю, что ответ, который они ищут, это "больше всего: 4, наименьшее: 0".

Отмечается, что краска должна потенциально покрывать яблоки. На рисунке изображено 16 яблок, а их не может быть больше 20. Следовательно, от 0 до 4 могут быть (пока) покрыты краской.

Еще один человек высказал свое предложение: "Я думаю, что идея заключается в том, чтобы отойти от меток "больше всего" и "меньше всего". Для того, чтобы 16-ю группу можно было назвать наименьшей, она должна была бы иметь меньше, чем другая группа. В основном, я думаю, что они просто хотят число между 17 и 20".

Другой пользователь согласился, комментируя: "Это наиболее очевидно правильный ответ. Я думаю, что люди считают, что всплеск должен быть масштабным. Если 16 - это самое маленькое и не может быть больше, чем 20, то в категории "самое большое" будет где-то 17-19 яблок".

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Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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