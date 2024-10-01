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Школьник пройдет с завязанными глазами: тест на базовые знания по медицине

Анна Подгорная
1 октября 2024, 23:07
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Освежить в памяти старые уроки - всегда полезно.
тест на школьные знания по медицине
Тест на школьные знания - онлайн-тест по биологии с ответами / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Внутренний мир человека - это не только его психоэмоциональное состояние и стремление это состояние развивать и поддерживать. Выражаясь буквально, знать свое тело так же важно, как и душу, которая в нем обитает. На уроках биологии в школе нам давали базовые знания по медицине, анатомии и биологии человека. Главред предлагает проверить, как много вы помните со школьной скамьи по этой теме.

1. Какой орган отвечает за выработку инсулина?

а) Печень

б) Поджелудочная железа

видео дня

в) Селезенка

г) Желудок

2. Какое вещество переносит кислород в крови?

а) Гемоглобин

б) Меланин

в) Адреналин

г) Инсулин

3. Сколько пар ребер у человека?

а) 10

б) 11

в) 12

г) 13

4. Какая кость является самой длинной в человеческом теле?

а) Плечевая кость

б) Бедренная кость

в) Большеберцовая кость

г) Лучевая кость

рентгеновский снимок, рентген
Тест на школьные знания - онлайн-тест по биологии с ответами / pexels.com

5. Какой витамин вырабатывается в коже под воздействием солнечного света?

а) Витамин А

б) Витамин С

в) Витамин D

г) Витамин Е

6. Какой орган очищает кровь от токсинов?

а) Сердце

б) Легкие

в) Почки

г) Селезенка

7. Как называется воспаление слизистой оболочки желудка?

а) Гастрит

б) Колит

в) Бронхит

г) Артрит

8. Какая железа регулирует обмен веществ в организме?

а) Гипофиз

б) Щитовидная железа

в) Надпочечники

г) Тимус

овощи
Тест на школьные знания - онлайн-тест по биологии с ответами / pexels.com

9. Какое заболевание вызывается недостатком витамина С?

а) Рахит

б) Цинга

в) Куриная слепота

г) Бери-бери

10. Какая часть глаза отвечает за восприятие цвета?

а) Роговица

б) Хрусталик

в) Сетчатка

г) Радужка

11. Какой орган производит желчь?

а) Желудок

б) Печень

в) Поджелудочная железа

г) Кишечник

12. Как называется наука о наследственности и изменчивости организмов?

а) Экология

б) Анатомия

в) Генетика

г) Физиология

лаборатория
Тест на школьные знания - онлайн-тест по биологии с ответами / pexels.com

Правильные ответы:

1. б) Поджелудочная железа

2. а) Гемоглобин

3. в) 12

4. б) Бедренная кость

5. в) Витамин D

6. в) Почки

7. а) Гастрит

8. б) Щитовидная железа

9. б) Цинга

10. в) Сетчатка

11. б) Печень

12. в) Генетика.

Что такое тест?

Тест - способ изучения глубинных процессов деятельности системы, посредством перемещения системы в различные ситуации и отслеживания доступных наблюдению изменений в ней. В обучении - система формализованных заданий, предназначенных для установления образовательного (квалификационного) уровня лица, сообщает Википедия.

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