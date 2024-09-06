Задача для гениев: домашнее задание 6-летнего ребенка поставило в ступор родителей

Домашнее задание по математике для шестилетнего ребенка заставило пользователей социальных сетей войти в ступор, пытаясь найти ответ.

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Домашнее задание 6-летнего ребенка поставило в ступор родителей / Коллаж Главред, фото: Reddit, ua.depositphotos.com

Родители ломают голову над домашним заданием для шестилетнего ребенка, которое "не имеет никакого смысла". В отчаянных поисках ответа они обратились к социальным сетям с просьбой помочь им найти решение, признаваясь, что это "сильно пошатнуло" их самооценку, сообщает Express.

"Это нелепо, моему сыну шесть лет, и я не могу поверить, что я застряла с его домашним заданием. Я все перепробовала, и моя самооценка сильно пошатнулась. Помогите мне сохранить лицо перед учительницей моего ребенка".

В домашнем задании под названием "Ищем закономерности" ученикам предлагается вычислить пропущенные числа в уравнениях.

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В нем сказано: "На каждой доске не хватает трех разных чисел: квадрат, пятиугольник и треугольник. Какие это числа?".

Далее показано шесть умножений и шесть вычитаний, которые ученики могут использовать, чтобы попытаться найти три числа, которых не хватает.

"Я пробовал первую доску, кажется, часами. Если пятиугольник + квадрат = 5, это означает, что пятиугольник и квадрат равны 1,2,3 и 4. Если 1 + пятиугольник = треугольник. Это означает, что пятиугольник и квадрат не могут быть равны 1. Я перебрал все комбинации между 2,3 и 4, но не могу найти решение. Это сводит меня с ума", - сказал отец.

Комментируя сообщение, один пользователь сказал: "Поскольку эта задача предназначена для детей, я не буду говорить вам решать ее как обычную систему уравнений. Вместо этого обратите внимание, что третью строку первой клетки можно переставить так, чтобы она стала похожей на первую строку, и как только вы поймете, что квадрат = 1, остальное станет тривиальным. Подобная логика применяется и к двум другим задачам".

Другой пользователь добавил: "Все слишком усложнили эту задачу. В каждой строке одна вещь заменена числом, и, что очень удобно, на каждой доске есть одна строка, где отсутствует каждая фигура. Я думаю, что именно такую схему должны найти шестилетние дети.

"Например, на доске 1 в строке 1 квадрат заменен на 1, в строке 2 треугольник заменен на 5, а в строке 4 пятиугольник заменен на 4. Эти числа работают в каждой строке. То же самое касается и других досок".

Третий пользователь сказал: "Вам не нужно знать никакой математики, чтобы решить эту задачу. Каждая строка имеет одинаковые 3 символа без повторений. Следовательно, в тех, где есть цифра, отсутствующий символ - это просто цифра. Как в первой строке: В первой строке нет квадрата, а это значит, что квадрат - это цифра 1 Во второй строке нет прямоугольника, а это значит, что прямоугольник - это цифра 5".

Поблагодарив пользователей за ответы, родители подтвердили, что домашнее задание выполнено и ждет оценку учителя.

"Самое смешное то, что он в конце концов все понял. Он не делал никакой математики для начала. Он начал с того, что дорисовывал фигуры, которых не хватало, там, где были цифры. Таким образом, каждая фигура появилась в каждой строке. Когда он понял, что 5 - это треугольник, а пятиугольник - пятиугольник, он заполнил пустые фигуры цифрами и закончил базовыми действиями сложения и вычитания", - резюмировали они.

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