Нет одного ответа: сеть охватили разногласия из-за трудного математического вопроса

Головоломки различных типов, например загадки, математические задачи и ребусы, развивают различные когнитивные способности. Однако одна головоломка сейчас активно распространяется по Интернету, ведь сочетает игру слов с математикой.
Express пишет, что 99% людей делают ошибку на первой попытке ее решить. Хотя на первый взгляд вопрос кажется простым, у всех нет одного правильного ответа на него.
Вопрос вирусной головоломки следующий: "У меня есть 6 яиц. Я разбил 2, пожарил 2 и съел 2. Сколько яиц у меня осталось?"
В Сети люди делятся разными вариантами решения: одни утверждают, что ответ - 6. Сказано, что разбили 2, приготовили 2 и съели 2, но не вспомнили, что все эти действия происходили с теми же яйцами. Поэтому остались все 6 яиц".
Другие предполагают, что не осталось ни одного яйца, ведь те два яйца, которые разбили могли и приготовить и сразу съесть. Возможна также и комбинация, в результате которой остается два или четыре яйца.
Сами авторы не дают ответа на эту задачу, поэтому споры в Интернете только разгораются.
Что такое Daily Express?
Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.
Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.
Ранее мы рассказывали о головоломке в которой надо найти странный мешок за 5 секунд. Только люди с "орлиным зрением" смогут заметить его.
Также накануне мы писали о ребусе, где надо найти две буквы B за 9 секунд. Это задача для тех, у кого зрение, как у ястреба.
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