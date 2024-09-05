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Нет одного ответа: сеть охватили разногласия из-за трудного математического вопроса

Анна Косик
5 сентября 2024, 14:40
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Хорошо известно, что активность мозга способствует улучшению когнитивных функций, эта головоломка точно в этом поможет.
Человек, яйца
В Сети есть несколько версий решения этой задачи / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Головоломки различных типов, например загадки, математические задачи и ребусы, развивают различные когнитивные способности. Однако одна головоломка сейчас активно распространяется по Интернету, ведь сочетает игру слов с математикой.

Express пишет, что 99% людей делают ошибку на первой попытке ее решить. Хотя на первый взгляд вопрос кажется простым, у всех нет одного правильного ответа на него.

Вопрос вирусной головоломки следующий: "У меня есть 6 яиц. Я разбил 2, пожарил 2 и съел 2. Сколько яиц у меня осталось?"

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Головоломка
Математическая задача / фото: Instagram, se7en_shots

В Сети люди делятся разными вариантами решения: одни утверждают, что ответ - 6. Сказано, что разбили 2, приготовили 2 и съели 2, но не вспомнили, что все эти действия происходили с теми же яйцами. Поэтому остались все 6 яиц".

Другие предполагают, что не осталось ни одного яйца, ведь те два яйца, которые разбили могли и приготовить и сразу съесть. Возможна также и комбинация, в результате которой остается два или четыре яйца.

Сами авторы не дают ответа на эту задачу, поэтому споры в Интернете только разгораются.

Что такое Daily Express?

Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.

Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

Ранее мы рассказывали о головоломке в которой надо найти странный мешок за 5 секунд. Только люди с "орлиным зрением" смогут заметить его.

Также накануне мы писали о ребусе, где надо найти две буквы B за 9 секунд. Это задача для тех, у кого зрение, как у ястреба.
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