Только настоящие киноманы могут угадать фильмы по эмодзи

Всем нам знакомо чувство, когда хочется отдохнуть от повседневных забот, и оказывается, что небольшая физическая нагрузка на мозг может оказаться как раз кстати.
Занимаясь головоломками и загадками, можно по-настоящему зажечь нейроны и прорваться сквозь скуку рутинной жизни. Это происходит потому, что хорошая умственная задача улучшает когнитивные навыки, обостряет память, повышает концентрацию и сосредоточенность, пишет Mirror.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
В социальных сетях озадаченный пользователь Марк Уорралл спросил: "Ради всего святого, что такое фильм 3?".
Загадка попала на сайт Threads, приведя в бешенство полчища комментаторов. Ответы на них были самыми разными - от дико неправильных до абсолютно точных, - и многие заявили о своих трудностях с некоторыми каверзными тизерами.
К счастью, один умный пользователь разгадал их все и поделился ответами ниже. А вы отгадали все фильмы по подсказкам эмодзи?.
1) "Человек, который изменил всё" 2) "Молчание ягнят" 3) "Эдвард руки-ножницы" 4) "На игле" 5) "Планета обезьян" 6) "В поисках Немо".
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