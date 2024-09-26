Ребенок ест руками: нутрициолог назвал 5 причин, почему это полезно для малышей

Нутрициолог Виктория Стельмах отмечает, что для ребенка процесс еды - это удовольствие.

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Эксперт рассказала, почему детям стоит есть руками / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Казалось бы, есть руками - не совсем то, о чем говорят правила этикета. Однако для малышей это может быть очень полезно. О причинах рассказала детский нутрициолог Виктория Стельмах (Viktoriia Stelmakh) на экспертной странице по детскому прикорму prykorm ua.

Что такое нутрициология? Нутрициология - это наука о еде и питании, о пищевых продуктах, питательных веществах и других компонентах, содержащихся в этих продуктах, об их действии и взаимодействии, об их потреблении, усвоении, использовании организмом и выведении из организма, о роли питания в поддержании здоровья или лечении заболеваний, утверждает Википедия. видео дня

Положительные эмоции

Нутрициолог отмечает, что для ребенка процесс еды - это удовольствие.

"Представьте: лицо в твороге, пальчики в еде, улыбка на лице. Он получает радость от процесса, что формирует позитивное восприятие приема пищи, и со временем он становится для ребенка привычным", - говорит она.

Сенсорный опыт

Во время прикосновений к еде ребенок изучает ее различные текстуры, запахи и формы. Стельмах объясняет, что взаимодействие с различными продуктами расширяет опыт ребенка и помогает мозгу обрабатывать новую информацию, что способствует гармоничному развитию.

Развитие навыков самостоятельности

Во время приема пищи именно без приборов, а руками, ребенок учится координировать движения, держать предметы и постепенно управлять своим телом. Это формирует важные навыки, которые понадобятся для дальнейшего самостоятельного питания и развития мелкой моторики.

Ощущение равенства

Ребенок чувствует свою принадлежность к семье, когда ест вместе с семьей за одним столом. Совместное питание помогает ему развивать доверие к еде и мотивирует активно участвовать в процессе.

Предотвращение сенсорной гиперчувствительности

Если не позволять ребенку касаться и взаимодействовать с едой, со временем, он может стать слишком чувствительным к новым текстурам. Именно свобода в контакте с едой помогает формировать здоровое восприятие новых ощущений. Психологи называют детские пальчики окошками в мозг, ведь через прикосновение малыш учится познавать мир.

"Не бойтесь беспорядка. Дайте детям возможность свободно взаимодействовать с едой - это инвестиция в их гармоничное развитие и здоровое отношение к еде на всю жизнь", - советует Виктория Стельмах.

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