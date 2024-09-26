УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Ребенок ест руками: нутрициолог назвал 5 причин, почему это полезно для малышей

Даяна Швец
26 сентября 2024, 16:00
28
Нутрициолог Виктория Стельмах отмечает, что для ребенка процесс еды - это удовольствие.
дети
Эксперт рассказала, почему детям стоит есть руками / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Казалось бы, есть руками - не совсем то, о чем говорят правила этикета. Однако для малышей это может быть очень полезно. О причинах рассказала детский нутрициолог Виктория Стельмах (Viktoriia Stelmakh) на экспертной странице по детскому прикорму prykorm ua.

Что такое нутрициология?

Нутрициология - это наука о еде и питании, о пищевых продуктах, питательных веществах и других компонентах, содержащихся в этих продуктах, об их действии и взаимодействии, об их потреблении, усвоении, использовании организмом и выведении из организма, о роли питания в поддержании здоровья или лечении заболеваний, утверждает Википедия.

видео дня

Положительные эмоции

Нутрициолог отмечает, что для ребенка процесс еды - это удовольствие.

"Представьте: лицо в твороге, пальчики в еде, улыбка на лице. Он получает радость от процесса, что формирует позитивное восприятие приема пищи, и со временем он становится для ребенка привычным", - говорит она.

Сенсорный опыт

Во время прикосновений к еде ребенок изучает ее различные текстуры, запахи и формы. Стельмах объясняет, что взаимодействие с различными продуктами расширяет опыт ребенка и помогает мозгу обрабатывать новую информацию, что способствует гармоничному развитию.

Развитие навыков самостоятельности

Во время приема пищи именно без приборов, а руками, ребенок учится координировать движения, держать предметы и постепенно управлять своим телом. Это формирует важные навыки, которые понадобятся для дальнейшего самостоятельного питания и развития мелкой моторики.

Ощущение равенства

Ребенок чувствует свою принадлежность к семье, когда ест вместе с семьей за одним столом. Совместное питание помогает ему развивать доверие к еде и мотивирует активно участвовать в процессе.

Предотвращение сенсорной гиперчувствительности

Если не позволять ребенку касаться и взаимодействовать с едой, со временем, он может стать слишком чувствительным к новым текстурам. Именно свобода в контакте с едой помогает формировать здоровое восприятие новых ощущений. Психологи называют детские пальчики окошками в мозг, ведь через прикосновение малыш учится познавать мир.

"Не бойтесь беспорядка. Дайте детям возможность свободно взаимодействовать с едой - это инвестиция в их гармоничное развитие и здоровое отношение к еде на всю жизнь", - советует Виктория Стельмах.

Другие интересные новости о детях

Главред рассказывал, почему в СССР дети любили жевательную резинку. Во времена Советского Союза было немало запретов, среди которых жвачка, но мало кто знает из-за чего на нее наложили табу несмотря на большую любовь детей.

А вот эта задача для 7-летних детей "порвала" Сеть, ее не ме могли решить даже родители. Иногда домашние задачи для школьников удивляют даже опытных математиков.

Также эксперт рассказал, как вернуть режим сна ребенку. То, что ваш ребенок ест перед сном, может повлиять на то, будет ли он хорошо или плохо спать.

Кинологи рассказали о топ-3 породах собак, которые заводить рискованно, ведь они могут быть опасными для детей. Если вы думаете о собаке для семьи, стоит обратить внимание на более спокойные и дружественные породы, которые лучше ладят с детьми.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ужин педагог завтрак воспитательница многодетная семья дети
Реклама

Главное за день

Россия "прощупывает" маршруты к АЭС. Что показала последняя атака на Украину

Россия "прощупывает" маршруты к АЭС. Что показала последняя атака на Украину

16:18 Украина
РФ готовится к прорыву на Запорожском направлении: в ВСУ заявили о новых штурмах

РФ готовится к прорыву на Запорожском направлении: в ВСУ заявили о новых штурмах

16:13 Украина
Сколько ракет нужно ВСУ, чтобы уничтожить военные объекты РФ: Жданов раскрыл детали

Сколько ракет нужно ВСУ, чтобы уничтожить военные объекты РФ: Жданов раскрыл детали

14:55 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Объявлено штормовое предупреждение: названы регионы, где будут лить грозовые дожди 38532

Объявлено штормовое предупреждение: названы регионы, где будут лить грозовые дожди

Невероятно сильный шторм: Украину атаковала почти 8-балльная буря 8215

Невероятно сильный шторм: Украину атаковала почти 8-балльная буря

Настоящие лидеры: в какие дни рождаются сильные характером женщины 5713

Настоящие лидеры: в какие дни рождаются сильные характером женщины

Путин меняет ядерную доктрину, легитимизируя удар по Украине: что известно 4525

Путин меняет ядерную доктрину, легитимизируя удар по Украине: что известно

Последние новости

17:05

Вы принесете в дом благополучие: что нужно сделать 27 сентября - приметы

16:58

Не отыщет даже опытный хакер: как стопроцентно убрать историю поиска в ГуглВидео

16:50

На дорогах заметили необычный дорожный знак: о какой опасности он предупреждает

16:23

Безответственное поведение: в ЕС ответили на ядерную угрозу РФ - The Guardian

16:18

Россия "прощупывает" маршруты к АЭС. Что показала последняя атака на Украину

Украине нужно 400-500 ракет, чтобы вынести логистику РФ и ослабить натиск на фронте – ЖдановУкраине нужно 400-500 ракет, чтобы вынести логистику РФ и ослабить натиск на фронте – Жданов
16:13

РФ готовится к прорыву на Запорожском направлении: в ВСУ заявили о новых штурмах

16:00

Ребенок ест руками: нутрициолог назвал 5 причин, почему это полезно для малышей

15:32

Приятный звук, но плохие последствия: что значит, если дрова трещат в огнеВидео

15:27

Что означает "обоє рябоє": какими благозвучными фразеологизмами можно заменить это выражениеВидео

Реклама
15:24

Снарядный голод армии РФ будет обеспечен: ВСУ могут "сломать" врага - Жданов

14:55

Сколько ракет нужно ВСУ, чтобы уничтожить военные объекты РФ: Жданов раскрыл детали

14:55

Встреча Зеленского с Байденом тет-а-тет: известно, о чем они будут говорить

14:52

Как уберечь розы от заморозков: сказочный результат весной гарантированВидео

14:30

Засветился в Киеве: беглец Олег Винник вернулся в Украину - блоггер

14:26

Мужчина полвека ждал смертной казни, но суд его оправдал - что произошло

14:23

Это впервые: США предоставили Украине кассетные JSOW к F-16, куда будут бить

14:18

Наступление армии РФ замедлится на 4 направлениях: Жданов назвал причину

14:07

Не большими котами: как на самом деле кошки видят своих хозяев - точный ответВидео

13:53

Следующая атака будет мощнее: Гетьман предупредил украинцев о массированном ударе РФ

13:44

Женщина придумала необычное имя для своего ребенка, но люди её не поняли

Реклама
13:32

Россия сегодня утром выпустила три "Кинжала" по Староконстантинову: детали

13:26

За такой шницель вас будут носить на руках - получится вкуснее, чем в ресторанеВидео

13:10

США объявили о предоставлении Украине помощи на сумму $7,9 млрд: Зеленский сделал заявление

13:04

Какая монета первой коснется дна: сложная загадка для самых внимательных

12:59

В Пентагоне хотят передать Украине боеприпасы с белым фосфором: Белый дом против - СМИ

12:50

Это была не ПВО: в КГВА прокомментировали громкий звук в Киеве одновременно с тревогой

12:37

Для лучшего урожая: где правильно сажать малину - популярная ошибкаВидео

12:23

"Я разбила сердце своего бывшего": Настя Каменских огорошила фанатов

12:21

РФ атаковала энергообъекты в нескольких областях: будут ли выключать свет

12:21

"РФ потеряла очень много": Розумный сказал, кто может создать альтернативу ПутинуВидео

11:47

Не подлетит на километр: как эффективно защитить дом от моли - проверенное средство

11:40

"Ничего нового": в WSJ раскрыли, почему план победы Украины "не впечатлил" Белый дом

11:34

Китайский гороскоп на завтра 27 сентября: Драконам- трудные времена, Свиньям - счастливый день

11:22

Загадочное сооружение возле Крымского моста: в ВМС предположили, что строит РФ

11:10

Новые пуски "Кинжалов": РФ бьет ракетами по Староконстантинову

11:07

"Эти недели и месяцы решающие": премьер Британии сделал заявление о войне в Украине

11:07

Можно остаться без урожая: какие деревья нельзя сажать рядом - полный списокВидео

10:46

РФ и Китай будут производить ударные БПЛА против Украины: в США паникуют - Reuters

10:33

"Очень трудное положение": боец "Осман" сказал, грозит ли ВСУ котел под Угледаром

10:22

Разрешение на удары вглубь РФ: действительно ли Путин начнет войну с НАТО - РозумныйВидео

Реклама
10:06

Как быстро очистить котел от нагара и смолы: простой и гениальный способВидео

10:04

РФ запустила "Кинжалы": в Киеве и Староконстантинове были слышны взрывыФото

09:52

Разорвала договоренности: Кристина Орбакайте отказалась выступать с российским певцом-путинистом

09:29

РФ массированно запустила дроны и ракеты по Украине: раздавались мощные взрывы в 14 областяхФото

09:11

"Делает грязные маленькие выпады": Трамп "набросился" с критикой на Зеленского

09:03

Полезный, но забытый: что означает "тайный" символ на панели приборов автоВидео

08:34

РФ атаковала инфраструктуру, часть украинцев осталась без света: что известноФото

08:20

Применит ли РФ ядерное оружие: в ISW назвали реальные намерения Путина

08:10

О Трампе и тонкой дипломатии с ниммнение

08:10

Россия будет повышать интенсивность атак по городам: названа ключевая датамнение

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Оптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметыГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоТесты по картинкеУкраинский язык с Авраменко
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять