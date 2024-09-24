Урожай удивит щедростью: какие семена советует высаживать садовод для результата

Садовод рассказал о своей уникальной технике посева для обильного урожая.

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Садовод советует высаживать семена для урожайности / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Осенью, чтобы обеспечить свежий и обильный зимний урожай, садовод Бенедикт Ванхемс призывает любителей выращивания растений высевать определенные семена уже в этом месяце. На своем популярном YouTube-канале GrowVeg Ванхемс порекомендовал различные азиатские зеленые культуры, которые идеально подходят для выращивания в более прохладных условиях, рассказывает издание express.co.uk.

В своем видео под названием "Вы должны высеять эти семена в сентябре" Ванхемс отметил, что действовать нужно быстро.

Что такое GrowVeg? GrowVeg - проект-приложение для планирования огорода и планирования сада, чтобы помочь людям получить максимальную отдачу от приусадебного участка. По состоянию на июль 2024 года на канал подписано 768 тысяч человек. видео дня

Растения, которые не только быстро растут в мягком осеннем климате, но и добавляют уникальные вкусы и текстуры к зимним салатам и блюдам в стиле "стир-фрай", это:

мизуна мибуна комацуна горчица

"Замечательным свойством этих зеленых красавиц является то, что им не страшен посев в этот несколько прохладный период года. Они быстро растут и уже через несколько месяцев дадут урожай", - пояснил Ванхемс.

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Также садовник рассказал о своей уникальной технике посева. Он посоветовал выстелить лоток газетной бумагой, наполнить его просеянным грунтом для посадки и поместить несколько семян в небольшие углубления.

Однако, чтобы избежать путаницы, следует обозначать разные сорта.

Обратите внимание, что, если вы выращиваете на открытом воздухе, важно защищать растения от заморозков. Для этого стоит располагать грядки в самой теплой и солнечной части сада и использовать материалы, такие как газета или садовый укрывной материал, чтобы защитить рассаду от ночных заморозков.

Кроме того, Ванхемс посоветовал высаживать устойчивые зеленые культуры, такие как маш-салат (валерианеллу), американский кресс и клитонию для садоводов в более холодном климате. Эти сорта могут выдерживать холодные температуры, а клитония даже образует съедобные цветы весной.

Уход за садом и огородом - что известно

Как известно, когда сезон подходит к концу, внимание следует переключить на другие сферы обслуживания. Эксперты призвали прекратить косить траву после определенного периода.

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