Урожай удивит щедростью: какие семена советует высаживать садовод для результата

Осенью, чтобы обеспечить свежий и обильный зимний урожай, садовод Бенедикт Ванхемс призывает любителей выращивания растений высевать определенные семена уже в этом месяце. На своем популярном YouTube-канале GrowVeg Ванхемс порекомендовал различные азиатские зеленые культуры, которые идеально подходят для выращивания в более прохладных условиях, рассказывает издание express.co.uk.
В своем видео под названием "Вы должны высеять эти семена в сентябре" Ванхемс отметил, что действовать нужно быстро.
Что такое GrowVeg?
GrowVeg - проект-приложение для планирования огорода и планирования сада, чтобы помочь людям получить максимальную отдачу от приусадебного участка. По состоянию на июль 2024 года на канал подписано 768 тысяч человек.
Растения, которые не только быстро растут в мягком осеннем климате, но и добавляют уникальные вкусы и текстуры к зимним салатам и блюдам в стиле "стир-фрай", это:
- мизуна
- мибуна
- комацуна
- горчица
"Замечательным свойством этих зеленых красавиц является то, что им не страшен посев в этот несколько прохладный период года. Они быстро растут и уже через несколько месяцев дадут урожай", - пояснил Ванхемс.
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Также садовник рассказал о своей уникальной технике посева. Он посоветовал выстелить лоток газетной бумагой, наполнить его просеянным грунтом для посадки и поместить несколько семян в небольшие углубления.
Однако, чтобы избежать путаницы, следует обозначать разные сорта.
Обратите внимание, что, если вы выращиваете на открытом воздухе, важно защищать растения от заморозков. Для этого стоит располагать грядки в самой теплой и солнечной части сада и использовать материалы, такие как газета или садовый укрывной материал, чтобы защитить рассаду от ночных заморозков.
Кроме того, Ванхемс посоветовал высаживать устойчивые зеленые культуры, такие как маш-салат (валерианеллу), американский кресс и клитонию для садоводов в более холодном климате. Эти сорта могут выдерживать холодные температуры, а клитония даже образует съедобные цветы весной.
Уход за садом и огородом - что известно
Как известно, когда сезон подходит к концу, внимание следует переключить на другие сферы обслуживания. Эксперты призвали прекратить косить траву после определенного периода.
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