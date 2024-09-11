Будут цвести и не заболеют: чем нужно посыпать розы осенью

С наступлением холодов и влажности в садах возрастает вероятность распространения черной пятнистости - грибкового заболевания.

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чем подкормить розы осенью / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Осень - прекрасное время для отдыха в саду благодаря разноцветной листве, но садоводам следует помнить о болезни черной пятнистости, которая может привести к тому, что розы больше никогда не будут цвести.

С наступлением холодов и влажности в садах возрастает вероятность распространения черной пятнистости - грибкового заболевания, которое сначала проявляется в виде больших темных круглых пятен на пожелтевших листьях роз, пишет express.

Кэти, садовод и соучредитель компании The Wieders Garden, рассказала, что черная пятнистость вряд ли погубит розы, но сделает их очень уязвимыми перед погодными условиями, вредителями и другими болезнями.

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"Черная пятнистость обычно не смертельна сама по себе, но она может сильно ослабить розу до такой степени, что она не сможет пережить неблагоприятную погоду (длительную засуху, например) или очень суровую зиму. Поскольку болезнь поражает листья, растения, которые борются за достаточное питание, не могут произвести такое же количество бутонов, а те, что производят, часто меньше и не самой лучшей формы", - отметила эксперт.

Что такое Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

Как только черная пятнистость попадает на розовый куст, избавиться от нее бывает очень сложно, но, к счастью, предотвратить ее появление очень просто с помощью одного природного средства.

Какие растения можно выращивать совместно инфографика / Инфографика: Главред

"Растертая кукуруза - недорогой источник полезного грибка Trichoderma, который, как показали исследования, является эффективным грибковым биопестицидом. Мы можем подтвердить его эффективность. Мы обрабатываем наши клумбы с розами кукурузой с 2005 года и заметили резкое снижение заболеваемости черной пятнистостью, когда мы вносили ее ранней весной, по сравнению с теми годами, когда мы либо не использовали ее вообще, либо вносили ее намного позже в сезон", - отметила эксперт.

Черная пятнистость распространяется на листья роз только благодаря влаге, но дробленая кукуруза помогает улучшить дренаж почвы, чтобы уменьшить влажность вокруг растений и снизить вероятность попадания дождевой воды на листья.

Чтобы помочь розам оставаться здоровыми, достаточно посыпать щедрое количество дробленой кукурузы на клумбы с розами перед мульчированием или укрытием их компостом.

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