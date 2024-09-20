Вино будет круче, чем в Италии: когда и как обрезать виноград для урожая осенью

Обрезать необходимо для того, чтобы новая лоза была сбалансированной - это важно для качественного виноградного сока и для производства вкусного вина.

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Как правильно обрезать виноград рассказали эксперты / Коллаж: Главред, фото: pixabay, фото ua.depositphotos.com

Лучшее время для обрезки лозы - когда примерно 90% листьев на винограднике опало. В это время лоза находится в состоянии покоя - она отдыхает и восстанавливается перед новым циклом роста, который начинается весной с появлением почек. Срезать лозу можно легко дома, без помощи садовника.

Как отмечают эксперты Upperreach, если ваша лоза достаточно зрелая (около 120 см в высоту), почти невозможно ее уничтожить, а обрезка поможет придать ей форму или направить ее рост в нужном направлении. Хорошо обрезанная лоза дает лучшие плоды соответствующего размера, которые созревают равномерно, ведь на лозе остается правильное количество гроздей винограда.

Как правильно обрезать виноград?

Вот 3 простых шага:

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Выберите несколько сильных веток (немного толще карандаша). Обмотайте ветви/побеги там, где вы хотите, чтобы они росли - вероятно, для создания тени летом. Обрежьте все лишнее. Как результат, каждая почка или выступ на ветке превратится в новый росток!

Корневая система останется, поэтому чем больше она, тем больше роста будет через новые ростки, которые вы оставили.

Необходимо осмотреть каждую лозу, выбирая самые сильные побеги (или ветви) для сохранения, срезая слабые, чтобы создать ровную, симметричную форму.

Чем полезен виноград? Плоды винограда, а также продукты его переработки обладают ценными лечебными, вкусовыми и пищевыми качествами. Столовый виноград и соки из него используются при лечении желудочных, почечных, сердечно-сосудистых, легочных и других заболеваний.Наличие в рационе питания свежих плодов винограда и продуктов их переработки способствуют выведению из организма человека солей и тяжелых металлов. Калорийность 1 кг винограда составляет 750-800 ккал, что обеспечивает 25-30% суточной потребности человека в энергии, сообщает Википедия.

Два способа обрезки виноградной лозы

Сначала эксперты рассказывают об обрезке на плодовую лозу:

Выберите 2-4 сильные однолетние ростки (чуть толще карандаша), чтобы оставить на стволе. Отрежьте все остальные как можно ближе к стволу. Обмотайте оставшиеся 2-4 вдоль проволоки шпалеры. Новые ростки появятся весной, по одному из каждой почки.

Преимущества: увеличенный урожай, лучшая циркуляция воздуха вокруг плодов и лучшая завязь плодов.

Недостатки: этот метод сложнее, занимает больше времени, требует больше навыков и является более дорогим.

Кроме этого, существует метод обрезки на шпоры:

Необходимо сформировать лозу в форме буквы Т, с крепким стволом и двумя границами, которые идут с обеих сторон от основного ствола. Отрежьте имеющиеся ростки, оставив короткую шпору или стебель, где могут вырасти новые. На каждой шпоре должно быть по 2 почки. Отрежьте все лишние росточки. Удалите все ненужные ростки, растущие не там, где надо.

"Обрезка на шпоры значительно быстрее и проще, чем на плодовую лозу, и мы можем использовать механический предварительный обрезчик, который режет лишние ветви на куски, похожие на карандаши, которые потом просто падают с кроны и не требуют ручного удаления. Однако этот метод уменьшает урожай со временем и может привести к появлению меньших ягод (в зависимости от сорта это может быть и позитивом)", - заявили специалисты.

Как вариант, можно комбинировать и использовать смешанный подход, сочетая оба метода, чтобы обеспечить наилучшие условия для выращивания винограда для ваших вин.

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