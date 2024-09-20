Вкусно и необычно: рецепт варенья из темного винограда

Осень в самом разгаре, а это значит, что пора готовиться к зиме. В частности, можно запастись вкусным вареньем из темного винограда.
Рецепт варенья из винограда
По сравнению с другими дарами осени, нежный виноград не может долго храниться. Поэтому Евгений Клопотенко поделился интересным рецептом вкусного варенья из этой ягоды.
Какой виноград выбрать для варенья
Выбирайте темный, сладкий виноград, с упругими ягодками. Перед приготовлением варенья осмотрите грозди и удалите испорченные виноградинки. Если вы хотите сохранить ягодки целыми, можете дополнительно проткнуть каждую виноградинку зубочисткой, но это не обязательно.
Как приготовить варенье из винограда
Ингредиенты:
- темный виноград - 1 кг;
- сахар - 500 г;
- вода - 200 г.
Тщательно промойте виноград и разделите гроздья на отдельные ягодки.
В кастрюлю с толстым дном добавьте сахар и воду, доведите смесь до кипения и добавьте сюда виноград. Перемешайте и варите варенье на небольшом огне 1,5 часа. В результате, смесь должна загустеть.
Разлейте готовое варенье в стерилизованные банки и закройте их стерилизованными крышками.
Кто такой Евгений Клопотенко?
Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Сооснователь ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.
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