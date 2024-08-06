Можно ли замораживать виноград: совет для хозяек, чтобы сохранить ягоды до зимы

Виноград богат витаминами, аминокислотами, микроэлементами, клетчаткой, а потому многие хотят смаковать им и зимой.

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Можно ли замораживать виноград / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Свежие фрукты в зимнюю пору - настоящий деликатес. Для разнообразия домашнего стола хозяйки с удовольствием замораживают различные ягоды и фрукты. Но можно ли замораживать виноград в домашних условиях - Главред рассказывает.

Можно ли хранить в морозилке виноград

Виноград, как и другие фрукты, можно замораживать. От воздействия холода ягоды ничего не теряют. Они остаются красивыми, вкусными и полезными. Запас витамина C и водорастворимых витаминов в мерзлых плодах значительный. Кроме того, преимуществом домашней заморозки также является тот факт, что в ягодах содержится гораздо больше витаминов, чем в тепличном товаре из супермаркета.

Как правильно заморозить виноград

Для того, что виноградом можно было смаковать и зимой, есть несколько вариантов его заморозки:

Замораживание винограда гроздьями. Грозди выкладывают на поддон одним слоем и помещают в морозильную камеру. Затвердевшие грозди фасуют в пакетики, помещая в каждый по 2 - 3 грозди.

Грозди выкладывают на поддон одним слоем и помещают в морозильную камеру. Затвердевшие грозди фасуют в пакетики, помещая в каждый по 2 - 3 грозди. Замораживание ягод без грозди. Грозди моют, сушат и срывают ягоды. Затем их рассыпают по пищевым пакетам, выпускают воздух и туго заматывают. После этого заготовку можно ставить в морозилку.

Грозди моют, сушат и срывают ягоды. Затем их рассыпают по пищевым пакетам, выпускают воздух и туго заматывают. После этого заготовку можно ставить в морозилку. Замораживание винограда, чтобы ягоды не слиплись. Для этого нужно отделить ягоды, равномерно разложить их на поднос, чтобы виноградинки не касались друг друга и поместить в морозильную камеру. После того, как ягоды замерзли, их нужно ссыпать в пакет и снова поместить в морозилку. При таком способе замораживания, ягоды сохраняют свой красивый внешний вид.

Для этого нужно отделить ягоды, равномерно разложить их на поднос, чтобы виноградинки не касались друг друга и поместить в морозильную камеру. После того, как ягоды замерзли, их нужно ссыпать в пакет и снова поместить в морозилку. При таком способе замораживания, ягоды сохраняют свой красивый внешний вид. Замораживание винограда в сахарном сиропе. Светлые сорта винограда сохраняют с помощью сахарного сиропа. Его готовят из 2 стаканов воды и 1 стакана сахара. Ягоды складывают в контейнер, заливают сиропом и хранят в морозильной камере.

Светлые сорта винограда сохраняют с помощью сахарного сиропа. Его готовят из 2 стаканов воды и 1 стакана сахара. Ягоды складывают в контейнер, заливают сиропом и хранят в морозильной камере. Замораживание винограда в сахаре. Виноград также можно замораживать в сахаре по принципу предыдущего рецепта. Плоды помещают в пищевые пакеты или специальные контейнеры с крышкой, пересыпают сахаром и ставят в морозилку.

Как разморозить виноград

Чтобы ягоды оттаивали постепенно и сохраняли полезные вещества, их перемещают на полку холодильника и держат там 10 - 18 часов.

Быстро разморозить плоды можно, вынув их из пакета и залив водой комнатной температуры. Так виноград оттает за час, но употреблять его нужно сразу.

Важно: в микроволновой печи виноград размораживать нельзя, поскольку он теряет сок и полезные компоненты.

Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике / Инфографика: Главред

Смотрите видео, как лучше сохранить виноград на зиму:

Чем полезен виноград? Плоды винограда, а также продукты его переработки обладают ценными лечебными, вкусовыми и пищевыми качествами. Столовый виноград и соки из него используются при лечении желудочных, почечных, сердечно-сосудистых, легочных и других заболеваний.Наличие в рационе питания свежих плодов винограда и продуктов их переработки способствуют выведению из организма человека солей и тяжелых металлов. Калорийность 1 кг винограда составляет 750-800 ккал, что обеспечивает 25-30 % суточной потребности человека в энергии, сообщает Википедия.

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