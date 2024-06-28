Как заморозить цветную капусту - советы от известного украинского шеф-повара

Лето - время, когда хозяйки активно готовят овощи и фрукты к заморозке. Но важно знать, например, как сохранить цветную капусту в свежем виде на зиму.

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В каком виде можно заморозить капусту / Коллаж: Главред, фото: flickr

Замороженные овощи, фрукты и ягоды - то, что спасает многих хозяек в зимний период. Среди заготовок в морозилке ведущее место занимает цветная капуста, из которой можно не только приготовить полноценное блюдо, но и добавить в суп, рагу или тушение. Однако нужно знать, как заморозить цветную капусту. На сайте украинского кулинара Евгения Клопотенко поделились секретами удачной заморозки этого овоща.

Для начала нужно выбрать цветную капусту. Она должна быть чистой, не поврежденной, без следов плесени, а также желательно выбирать головки средних и малых размеров. Они имеют лучший вкус.

Можно ли заморозить сырую цветную капусту

Можно ли хранить цветную капусту без бланширования - нет, ведь тогда вам не удастся сохранить все полезное и вкусное. Поэтому все опытные кулинары советуют проварить ее хотя бы несколько минут.

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Сколько нужно отваривать цветную капусту перед замораживанием

Капуста должна провариться в кипятке не более 2 минут. Однако это нужно сделать правильно. Прежде чем приступать к варке капусты, хорошо промойте ее под проточной водой, разрежьте головку на соцветия. Кочан и листья нужно отправить в помойку, зато соцветия цветной капусты стоит поместить в кипящую воду.

После варки достаньте капусту и быстро опустите в миску с холодной водой и льдом. Последним этапом - просушите цветную капусту на полотенце и отправьте в зип-пакет в 1 слой. Капуста готова к заморозке.

Если у вас возникает вопрос, можно ли хранить цветную капусту в морозилке до полного использования - ответ нет. В замороженном состоянии она может пролежать не более года, чтобы не потерять все полезные свойства.

Кто такой Евгений Клопотенко? Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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