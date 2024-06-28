УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Как заморозить цветную капусту - советы от известного украинского шеф-повара

Анна Косик
28 июня 2024, 12:30
33
Лето - время, когда хозяйки активно готовят овощи и фрукты к заморозке. Но важно знать, например, как сохранить цветную капусту в свежем виде на зиму.
Цветная капуста
В каком виде можно заморозить капусту / Коллаж: Главред, фото: flickr

Замороженные овощи, фрукты и ягоды - то, что спасает многих хозяек в зимний период. Среди заготовок в морозилке ведущее место занимает цветная капуста, из которой можно не только приготовить полноценное блюдо, но и добавить в суп, рагу или тушение. Однако нужно знать, как заморозить цветную капусту. На сайте украинского кулинара Евгения Клопотенко поделились секретами удачной заморозки этого овоща.

Для начала нужно выбрать цветную капусту. Она должна быть чистой, не поврежденной, без следов плесени, а также желательно выбирать головки средних и малых размеров. Они имеют лучший вкус.

Можно ли заморозить сырую цветную капусту

Можно ли хранить цветную капусту без бланширования - нет, ведь тогда вам не удастся сохранить все полезное и вкусное. Поэтому все опытные кулинары советуют проварить ее хотя бы несколько минут.

видео дня

Сколько нужно отваривать цветную капусту перед замораживанием

Капуста должна провариться в кипятке не более 2 минут. Однако это нужно сделать правильно. Прежде чем приступать к варке капусты, хорошо промойте ее под проточной водой, разрежьте головку на соцветия. Кочан и листья нужно отправить в помойку, зато соцветия цветной капусты стоит поместить в кипящую воду.

После варки достаньте капусту и быстро опустите в миску с холодной водой и льдом. Последним этапом - просушите цветную капусту на полотенце и отправьте в зип-пакет в 1 слой. Капуста готова к заморозке.

Если у вас возникает вопрос, можно ли хранить цветную капусту в морозилке до полного использования - ответ нет. В замороженном состоянии она может пролежать не более года, чтобы не потерять все полезные свойства.

Кто такой Евгений Клопотенко?

Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

Больше новостей о заморозке овощей, фруктов и ягод:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

капуста Евгений Клопотенко
Реклама

Главное за день

Как Байден провалил дебаты против Трампа: основные моменты теледуэли и паническая реакция демократов

Как Байден провалил дебаты против Трампа: основные моменты теледуэли и паническая реакция демократов

12:01 Мир
Линия Мажино 2.0: зачем Европа собралась строить линии обороны возле РФ

Линия Мажино 2.0: зачем Европа собралась строить линии обороны возле РФ

12:00 Аналитика
РФ может открыть новую горячую точку в Харьковской области: в США раскрыли детали

РФ может открыть новую горячую точку в Харьковской области: в США раскрыли детали

10:58 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Влупит почти 6-балльный шторм: Украину атаковала жесткая магнитная буря 12649

Влупит почти 6-балльный шторм: Украину атаковала жесткая магнитная буря

Как лучше всего точить ножи: простые советы, которые спасут массу времени и сил 6584

Как лучше всего точить ножи: простые советы, которые спасут массу времени и сил

Комары не подлетят на километр: топ-5 лучших средств от насекомых летом 4982

Комары не подлетят на километр: топ-5 лучших средств от насекомых летом

Ситуация на фронте кардинально изменится: РФ готовит новое наступление - Андрющенко 2093

Ситуация на фронте кардинально изменится: РФ готовит новое наступление - Андрющенко

Последние новости

13:05

РФ вывела подразделения на одном из направлений: комбат ВСУ рассказал о провале врага

12:41

Как избавиться от блох в доме: народные средства, которые всегда есть под рукойВидео

12:41

Выгоден Путину: что не так с мирным планом Трампа и почему его невозможно реализовать

12:36

У войск РФ – снарядный голод: СМИ узнали о проблемах оккупантов

12:36

Ничего криминального: Каменских рассказала, почему будет петь на русском языкеВидео

Запад поставил на победу Украины, Южная Корея способна завалить ВСУ вооружениями – ЖдановЗапад поставил на победу Украины, Южная Корея способна завалить ВСУ вооружениями – Жданов
12:30

Как заморозить цветную капусту - советы от известного украинского шеф-повара

12:04

У Кушанашвили началось критическое воспаление

12:03

"Грач" долетался: бойцы Нацгвардии сбили российский Су-25 над Донецкой областьюВидео

12:01

Как Байден провалил дебаты против Трампа: основные моменты теледуэли и паническая реакция демократовВидео

Реклама
12:00

Линия Мажино 2.0: зачем Европа собралась строить линии обороны возле РФ

11:49

Почему куры падают на ноги: "красный сигнал" для хозяев

11:31

Начало конца войны положено: известный астролог назвал дату окончания боевых действийВидео

11:12

Повестки будут присылать по почте: Кабмин объявил о новых изменениях - детали

10:58

РФ может открыть новую горячую точку в Харьковской области: в США раскрыли детали

10:50

Кейт Мосс рухнула с каблуков и не могла дойти до машины

10:44

"Трудно дебатировать с лжецом": Байден отреагировал на результаты дебатов с Трампом

10:31

Китайский гороскоп на завтра 29 июня: Тиграм - страх и стресс, Обезьянам - расходы

10:29

Как узнать размер кольца - самые простые методы

10:26

30 тысяч оккупантов увязли в Волчанске: в Forbes сказали, что их ждет

10:04

Венгрия поставила ультиматум Украине и заявила о правах на все Закарпатье - СМИ

Реклама
10:01

РФ перешла в наступление на новом направлении: в ISW оценили угрозу захвата Торецка

09:42

Победа Трампа приведет к Третьей мировой войне: Байден ошеломил заявлением

09:37

"Есть доказательства": судья предъявил обвинения принцу Гарри

09:21

Что посмотреть на Нетфликс: топ-10 фильмов и сериалов

09:00

Война в Украине затянется до 2029 года, но активные бои завершатся в 2025-м – астролог Влад РоссВидео

08:55

Часть украинцев всегда будет со светом: отключения отменят в ряде регионов - Укрэнерго

08:36

Влад Яма вспомнил украинский язык на концерте Монатика в США - что случилось

08:28

ВСУ назвали приоритетную область Украины для Путина, которую он хочет захватить

08:10

Почему Путин выпрашивает у Ким Чен Ын войска?мнение

08:00

"Я же киевлянка": Клара Новикова впервые высказала свою позицию на счет войны

07:57

"Условия по Украине неприемлемы: Трамп не поддержал "мирный" план Путина

07:11

"Украина не выиграет войну": Трамп сделал скандальное заявление на дебатах с Байденом

06:10

Байден хочет быть жестким с Россией и Ираном?мнение

05:55

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти цифру 6082 за 19 секунд

04:50

"Смерть пережить легче". Харчишин рассказал о тяжелой болезни сына

04:15

Загадка для тех, у кого "орлиное зрение": надо найти иголку в стоге сена за 8 секунд

03:33

Что будет, если Китай нападет на Тайвань: Жданов заявил о напряженной ситуации

02:52

Ремонт влетит в копеечку: где нельзя ставить микроволновку - популярная ошибкаВидео

02:16

21-летняя дочь Била Гейтса подтвердила роман с внуком легендарного музыканта

01:46

О чем Путин попросил Ким Чен Ына: Жданов раскрыл детали

Реклама
00:14

"Почти скелет": Анджелина Джоли весит шокирующие 44 килограмма

00:11

Бешенные потери РФ: в мае враг ежедневно терял тысячу солдат - NYT

27 июня, четверг
23:52

Они что-то нашли: мать Кардашьян в слезах рассказала о результате медицинского исследования

23:15

В доме был ребенок: РФ впервые ударила по Харькову мощной бомбой ФАБ-500ФотоВидео

22:54

"Когда я захочу это сделать": Каменских сделала серьезное заявление про развод

22:32

Забрали телефон и ноутбук: к экс-замглавы ОП пришли с обысками

22:22

Почему вибрирует руль в машине: женщина предупредила о серьезной проблеме в автоВидео

22:12

США хотять отправить в Украину 8 систем Patriot из Израиля - FT

21:58

Бригада уничтожена на 95%: ситуация на Запорожском направлении для РФ ужасная - АТЕШ

21:44

"Она очень обожглась": что происходит с Аллой Пугачевой на самом деле

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения подругеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять