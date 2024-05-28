Будет храниться всю зиму: совет, как заморозить смородину с сахаром в морозилке

Желательно использовать запасы ягод за зиму, пока они не изменили свой вкус и не потеряли полезные свойства.

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Совет, как заморозить смородину с сахаром в морозилке / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

О полезных свойствах черной смородины уже давно все слышали. Однако много этой ягоды трудно съесть. Другое дело - сохранить черную смородину до зимы, чтобы она была еще вкуснее. Именно поэтому мы собрали для вас советы, как заморозить смородину с сахаром в морозилке, чтобы она не потеряла свой вкус и полезные свойства.

Нужно ли мыть черную смородину перед замораживанием

Такой вопрос задают себе многие хозяйки, которые собрались замораживать ягоды на зиму. Безусловно, низкие температуры могут нейтрализовать некоторые виды бактерий, однако они не справятся с песком и пылью. Поэтому ягоды перед заморозкой необходимо промыть и перебрать, чтобы отбросить веточки и смятые ягоды.

Как заморозить смородину с сахаром в морозилке

Для такого метода хранения смородины, ягоды необходимо хорошо промыть, добавить сахар и хорошо перебить блендером. Таким секретом делится автор YouTube канала "Просто и вкусно с Еленой".

Она также ответила на вопрос, сколько нужно сахара на 1 кг смородины. В частности, на один килограмм ягоды автор YouTube канала добавляет 150 грамм сахара, но при необходимости можно добавить еще, если вы любите более сладкий вариант.

После этого ягодное пюре нужно разложить по контейнерам и поместить в морозильную камеру.

Сколько можно хранить замороженную смородину в морозилке

Стандартный срок годности смородины 12 месяцев при температуре не выше - 15 градусов. Но желательно использовать запасы ягод за зиму, пока они не изменили свой вкус и не потеряли полезные свойства. После размораживания смородину следует использовать в течение суток.

Смотрите видео, как лучше сохранить черную смородину:

Какая польза от смородины? Она укрепляет иммунитет, уничтожает болезнетворные бактерии, снимает жар и боль, ускоряет выздоровление. Пектины, входящие в состав смородины, связывают токсины, тяжелые металлы и радионуклиды, устраняют интоксикацию организма, что позволяет повысить эффективность лечения при отравлениях.

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