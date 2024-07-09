Будут свежие овощи весь год: повар поделился секретом, как можно заморозить кабачки

Такой способ очень прост, он не требует много времени и усилий - зато зимой можно будет готовить блюда из свежих кабачков.

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Как можно заморозить кабачки/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Лето - это прекрасная пора для того, чтобы наслаждаться свежими фруктами и овощами и приготовленными из них блюдами. Но есть способы, которые помогут сохранить такие плоды надолго, чтобы иметь возможность потреблять их даже в холодное время года. Среди таких способов - замораживание. Таким образом можно сохранить фрукты и овощи на зиму, максимально сохраняя в них витамины.

Известный украинский повар Евгений Клопотенко рассказал, как заготовить кабачки на зиму и каким образом их можно заморозить.

По словам Клопотенко, замораживать можно практически всё, но не всегда это нужно. Некоторые плоды можно найти на полках магазинов весь год, например, бананы. А некоторые овощи и фрукты лучше не замораживать вообще, например, огурцы или арбуз, ведь в них содержится много воды, и после размораживания они будут невкусными и не будут держать форму.

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Как можно заморозить кабачки

Чтобы заморозить кабачки, их нужно нарезать кружочками или полосками. После этого надо обдать их кипятком, переложить в ледяную воду и просушить. Только после этих нескольких шагов можно отправлять кабачки в морозильную камеру.

Клопотенко отметил, что для правильной заморозки большинство овощей перед этим нужно помещать на немного времени в кипяток. Это поможет овощам сохранить идеальный цвет и максимум полезных веществ и витаминов. После обдавания кипятком плоды нужно просушивать, и только тогда класть в заморозку.

Кто такой Евгений Клопотенко? Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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