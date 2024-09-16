Раньше, чем многим кажется: садовод назвал идеальный месяц для посадки луковиц

В ближайшие недели садоводы обратят свое внимание на посадку луковиц, чтобы следующей весной сад был полон красивого цветения. Телевизионный гуру садоводства Монти Дон дал несколько полезных советов о том, какие луковичные сажать, когда мы прощаемся с летом.
В недавнем выпуске программы BBC "Мир садовода" эксперт поделился тем, какие растения "лучше всего чувствуют себя", когда их высаживают в сентябре. Многие весенние цветы, такие как крокусы, ранние ирисы и определенные виды нарциссов, нуждаются в тщательной подготовке к посадке, чтобы быть в лучшем состоянии, когда вернется теплая погода, сообщает The Express.
"Сейчас мы вступаем в сентябрь, и я начинаю думать о луковицах и их высадке". И действительно, большинство луковиц лучше высаживать в сентябре, если вы можете это сделать. Это не обязательно, можно сажать и в октябре, а тюльпаны не стоит высаживать до ноября-декабря", - отметил он.видео дня
Монти добавляет, что нарциссы, мускари, ранние ирисы, крокусы и фритиларии лучше всего чувствуют себя, если высадить их в грунт в начале осени, поскольку земля еще теплая и корни могут начать расти и стать красивыми и сильными.
Однако ведущий предупредил, что часто сентябрь может быть засушливым месяцем, и тогда землю трудно копать и высаживать в нее растения. Однако у него есть решение в виде устройства для высаживания луковиц.
"Хорошая сажалка для луковиц, если вы высаживаете любое количество луковиц, будет на вес золота и прослужит вам много лет, потому что главное в посадке луковиц - это посадить их на правильную глубину", - подчеркнул он.
Демонстрируя использование инструмента, Монти настаивал на том, что для "получения наилучшего результата" необходимо заглублять луковицы "как минимум вдвое глубже, чем луковица".
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