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Что нельзя делать с клубникой в сентябре: одно действие уничтожит урожай

Анна Ярославская
14 сентября 2024, 13:14
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Если обрезать клубнику в сентябре, то кусты ослабнут. Растение плохо перезимует, а корни могут вымерзнуть. В результате снизится урожайность.
Клубника
Что можно и нельзя делать осенью с клубникой / pixabay.com

Ухаживать за кустами клубники осенью обязательно, иначе в следующем году можно остаться без урожая. Но некоторые работы осенью делать нельзя. В том числе не стоит в сентябре обрезать листву клубники.

Почему нельзя обрезать клубнику в сентябре

Итак, ответ на вопрос "Нужно ли обрезать клубнику осенью на зиму?" будет отрицательным. И на это есть пять причин.

Причина №1. Осенью кусты клубники закладывают цветочные почки. Весной они доразвиваются, образуют цветки и далее - ягоды. Если осенью обрезать листья у кустов клубники, то растение заложит мало цветочных почек.

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Причина №2. После обрезки кусты клубники ослабевают. Это происходит из-за того, что не происходит фотосинтез. В итоге растение не получает необходимую энергию.

Причина №3. Растение может плохо перезимовать, поскольку листья клубники защищают цветочные почки от вымерзания. Если листвы нет, то растение может погибнуть.

Причина №4. Листья также защищают корневую систему от морозов и зимних ветров. Соответственно, при излишней обрезке листьев осенью корни могут вымерзнуть.

Кроме того, если осенью клубнику обрезать слишком сильно, то весной клубника будет долго восстанавливаться, а это скажется на урожайности.

Когда можно обрезать листья клубники

Обрезать их можно сразу после плодоношения и до конца августа. В сентябре делать это уже не стоит.

Самое главное, чтобы после обрезки клубника успела нарастить новые побеги и листья и на зимовку ушла с этой молодой зеленью.

Что сделать с кустами клубники осенью

Перед холодами клубнику стоит подкормить, чтобы в зимовала она окрепшей и в следующем сезоне порадовала большим урожаем.

Чтобы корни защитить корни клубники, на грядке нужно рассыпать компост, перегной или биогумус. Компост текущего года также можно использовать для мульчирования.

Кусты клубники можно подкормить удобрением "Нитроамофоска" из расчета 2 ст. ложки на 10 литров воды. Также рекомендуется использовать другое комплексное удобрение, которое будет содержать все важные полезные компоненты, но количество азота должно быть равным количеству фосфора и калия.

Как подготовить к зиме клубнику

Чтобы клубника не вымерзла зимой, ее нужно защитить от холода. Лучшее природное "одеяло" для растений - это снег. Но если морозы уже ударили, а снега еще нет, то можно использовать природные или искусственные материалы.

Клубнику можно накрыть сеном, соломой, ветками малины. Самое лучшее природное укрытие для клубники - это хвоя, так как она способна пропускать воздух и при этом сохранять тепло.

Среди синтетических материалов можно использовать агроволокно – агротекс или сланбонд. Его нужно класть на дуги, устроенные между грядками клубники. Таким образом вы создадите для кустов пространство с комфортной температурой.

Какие растения нельзя выращивать совместно
Какие растения нельзя выращивать совместно / Инфографика Главред

Ранее Главред писал, что осенняя обрезка малины - важный этап ухода за этой культурой, который поможет обеспечить качественный урожай в следующем сезоне. Советы по обрезке малины читайте в материале: Ветки малины будут ломиться от плодов: что сделать осенью для рекордного урожая.

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