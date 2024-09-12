Ветки малины будут ломиться от плодов: что сделать осенью для рекордного урожая

Обрезка малины является ключевой процедурой для получения щедрого урожая в следующем году. Главред выяснил, какие есть способы обрезки малины осенью.

https://glavred.info/sad-ogorod/vetki-maliny-budut-lomitsya-ot-plodov-chto-sdelat-osenyu-dlya-rekordnogo-urozhaya-10596515.html Ссылка скопирована

Что делают с кустами малины осенью - урожай побьет все рекорды / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pexels

Осенняя обрезка малины - важный этап ухода за этой культурой, который поможет обеспечить качественный урожай в следующем сезоне. Хозяйка и садовод Надежда, автор YouTube-канала "Дом и приусадебный участок", поделилась своим опытом и советами по обрезке ремонтантной и обычной малины.

Какие есть виды малины

В начале Надежда обращает внимание на то, что существует два типа малины: обычная и ремонтантная. Обычная малина дает урожай на побегах прошлого года, и плоды можно собрать в июне. После сбора урожая, побеги отмирают и их следует обрезать.

Что касается ремонтантной малины, то она отличается тем, что дает плоды на побегах текущего года, а ее урожай можно получать дважды за сезон.

"Ремонтантная малина может давать урожай как в июне на побегах прошлого года, так и в июле на побегах этого года", - отмечает эксперт.

Это дает возможность садоводам выбирать, оставлять ли побеги для раннего урожая, или обрезать их полностью для получения больших ягод в середине лета.

Какой высоты оставлять малину на зиму

Надежда советует проводить обрезку ремонтантной малины после наступления первых холодов, когда температура опустится до -5°С или даже -8°С.

По ее словам, обрезку можно выполнять даже в январе или в начале весны, главное - до распускания почек.

"Можно оставить пенечки высотой 3-4 см", - рекомендует она. Это важно для здоровья растений, поскольку такая обрезка уничтожает все потенциальные очаги вредителей.

Что делают с кустами малины осенью

После обрезки малины, Надежда советует провести ряд важных мероприятий, которые помогут подготовить кусты к зимовке. Прежде всего, она подчеркивает важность полива.

"Если у вас были дожди, поливать не нужно, но если почва сухая - обязательно полейте, чтобы корни не промерзли", - советует садовница.

Смотрите видео о том, что делают с кустами малины осенью:

Что сыпать под малину осенью

Далее необходимо подкормить растения суперфосфатом.

"Разбрасываем суперфосфат из расчета 3 столовые ложки на квадратный метр и перепахиваем почву на глубину до 8 см", - отмечает Надежда. Это стимулирует рост корневой системы и обеспечивает растение необходимыми питательными веществами.

Как защитить малину от вредителей

Если прогнозируются сильные морозы, малина нуждается в мульчировании.

"Мульчируем перепревшим компостом или опилками, смешанными с компостом", - рекомендует Надежда. Это помогает сохранить корневую систему от промерзания.

Также эксперт подчеркивает необходимость защиты растений от вредителей.

"Побеги, которые вы обрезаете, следует удалить с участка, чтобы избежать зимовки вредителей", - подчеркивает она. Для дополнительной защиты садовница советует обработать оставленные побеги 2% бордоской смесью.

Что известно о YouTube канале "Дом и приусадебный участок"? YouTube канал "Дом и приусадебный участок" - это канал хозяйки, которая делится собственными советами по уходу за различными растениями на огороде и в саду. На этот канал уже подписались более 169 тысяч пользователей.

Как правильно обрезать малину осенью на зиму

По ее словам, обрезка ремонтантной малины - это одна из ключевых операций. Опытная садовод Надежда, подробно объясняет, как и когда лучше обрезать малину, чтобы в следующем году получить максимальный результат.

В зависимости от того, какой результат мы хотим получить в следующем году, обрезку ремонтантной малины можно выполнять двумя способами.

Можно ли обрезать малину под корень

Первый вариант заключается в том, чтобы поздней осенью, когда листья уже опали, полностью скашивать малину до земли.

"Мы ее просто скашиваем до самой земли, весь ствол убираем полностью с участка", - объясняет садовод.

Этот метод подходит для тех, кто хочет получить большой, равномерный урожай на побегах в этом году. Такой подход позволяет малине накопить силы и сосредоточиться на одном урожае.

"Посмотрите, какая она равномерная, и сколько на ней еще есть урожая", - демонстрирует результат Надежда на своем участке.

Смотрите видео о том, как правильно подрезать малину осенью:

Что будет с ремонтантной малиной если ее не обрезать на зиму

Второй вариант обрезки - это оставить несколько побегов для получения раннего урожая на побегах прошлого года. Надежда советует срезать только верхушки побегов, оставляя крепкие стволы, которые не поражены вредителями.

"В июне мы уже будем иметь урожай малины на побегах прошлого года", - отмечает эксперт.

Этот метод позволяет получить два урожая - один в июне, а второй осенью. Однако садовница предупреждает: "Мы имеем более ранний урожай, а минус в том, что урожай этот мельче, ягода мельче".

Кроме того, садовод советует оставлять побеги на высоте метр-метр двадцать. Это позволит молодым побегам не "заглушить" старые, что обеспечит равномерное развитие и хороший урожай.

"Если вы так сделаете, и сделаете после того, как опадут листья, и до наступления двух недель до морозов, вы будете иметь очень хорошую малину в следующем году", - заключает садовод.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред