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Какие деревья и кусты нельзя сажать осенью: урожая не будет

Сергей Кущ
9 сентября 2024, 09:18
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Не все деревья и кустарники хорошо переносят осеннюю посадку.
Какие деревья и кусты нельзя сажать на участке осенью
Какие деревья и кусты нельзя сажать на участке осенью / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Осень – время активных садовых работ, и многие дачники задумываются о том, какие растения можно сажать до наступления холодов.

Однако не все деревья и кустарники хорошо переносят осеннюю посадку, поэтому важно знать, какие растения нельзя сажать осенью, чтобы они успели укорениться и пережить зиму.

Что учитывать при осенней посадке?

При выборе времени и растений для посадки осенью важно учитывать несколько факторов:

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Температура почвы. Оптимальной для укоренения считается температура почвы от 10 до 15°C. При более низкой температуре деревья и кусты могут не успеть адаптироваться к новому месту.

Региональные особенности. В южных регионах можно сажать растения позже, так как морозы приходят позже. В северных областях посадку лучше завершить раньше, чтобы растения успели окрепнуть.

Здоровье саженцев. Перед посадкой убедитесь, что саженцы здоровы, с крепкой корневой системой. Ослабленные саженцы можно подготовить с помощью замачивания в медовом растворе (1 столовая ложка меда на 10 литров воды) или с использованием стимуляторов роста.

Какие растения нельзя выращивать совместно инфографика
Какие растения нельзя выращивать совместно инфографика / Инфографика: Главред

Какие растения нельзя сажать осенью?

Косточковые культуры (вишня, черешня, слива). Эти растения плохо переносят осеннюю посадку, так как им необходимо больше времени для укоренения. В условиях холодного климата они не успевают прижиться до морозов и могут погибнуть, пишет портал На пенсии.

Теплолюбивые деревья и кустарники. К таким культурам относятся:

  • Персик
  • Абрикос
  • Миндаль

Осенняя посадка для этих растений в регионах с суровой зимой может быть губительной. Лучше отложить их высадку на весну.

Что за проект "На пенсии"?

Информационный портал, на базе популярного печатного издания – газеты "На пенсии". Доступным языком освещаем вопросы пенсии, пенсионного обеспечения, льгот, субсидий в Украине, а также о жизни пенсионеров, сообщает "На пенсии".

Какие деревья и кустарники можно сажать осенью?

Осенью прекрасно приживаются зимостойкие сорта яблони, груши, рябины, а также орехи. Среди ягодных кустарников хорошими кандидатами для осенней посадки являются:

  • Смородина (черная, красная, белая)
  • Жимолость
  • Крыжовник

Эти растения начинают рано вегетировать и легче адаптируются при осенней посадке, чем при весенней.

Как ухаживать за саженцами после посадки?

Осеннюю посадку лучше всего завершить до наступления устойчивых морозов. Важно также правильно подготовить посадочные ямы заранее – за 2–4 недели до посадки. Это позволит земле осесть и обеспечит лучшее укоренение. Также не забывайте, что саженцы нуждаются в регулярном поливе до наступления холодов, чтобы укрепить корневую систему.

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