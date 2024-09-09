Какие деревья и кусты нельзя сажать осенью: урожая не будет

Осень – время активных садовых работ, и многие дачники задумываются о том, какие растения можно сажать до наступления холодов.
Однако не все деревья и кустарники хорошо переносят осеннюю посадку, поэтому важно знать, какие растения нельзя сажать осенью, чтобы они успели укорениться и пережить зиму.
Что учитывать при осенней посадке?
При выборе времени и растений для посадки осенью важно учитывать несколько факторов:
Температура почвы. Оптимальной для укоренения считается температура почвы от 10 до 15°C. При более низкой температуре деревья и кусты могут не успеть адаптироваться к новому месту.
Региональные особенности. В южных регионах можно сажать растения позже, так как морозы приходят позже. В северных областях посадку лучше завершить раньше, чтобы растения успели окрепнуть.
Здоровье саженцев. Перед посадкой убедитесь, что саженцы здоровы, с крепкой корневой системой. Ослабленные саженцы можно подготовить с помощью замачивания в медовом растворе (1 столовая ложка меда на 10 литров воды) или с использованием стимуляторов роста.
Какие растения нельзя сажать осенью?
Косточковые культуры (вишня, черешня, слива). Эти растения плохо переносят осеннюю посадку, так как им необходимо больше времени для укоренения. В условиях холодного климата они не успевают прижиться до морозов и могут погибнуть, пишет портал На пенсии.
Теплолюбивые деревья и кустарники. К таким культурам относятся:
- Персик
- Абрикос
- Миндаль
Осенняя посадка для этих растений в регионах с суровой зимой может быть губительной. Лучше отложить их высадку на весну.
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Какие деревья и кустарники можно сажать осенью?
Осенью прекрасно приживаются зимостойкие сорта яблони, груши, рябины, а также орехи. Среди ягодных кустарников хорошими кандидатами для осенней посадки являются:
- Смородина (черная, красная, белая)
- Жимолость
- Крыжовник
Эти растения начинают рано вегетировать и легче адаптируются при осенней посадке, чем при весенней.
Как ухаживать за саженцами после посадки?
Осеннюю посадку лучше всего завершить до наступления устойчивых морозов. Важно также правильно подготовить посадочные ямы заранее – за 2–4 недели до посадки. Это позволит земле осесть и обеспечит лучшее укоренение. Также не забывайте, что саженцы нуждаются в регулярном поливе до наступления холодов, чтобы укрепить корневую систему.
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