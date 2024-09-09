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Розы будут ломиться от цветов: что обязательно нужно сделать в сентябре

Юрий Берендий
9 сентября 2024, 01:31
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Розы дарят прекрасные цветы, но чтобы получить больше цветов, Монти Дон призывает садоводов выполнить одну важную, но простую задачу в этом месяце.
Розы будут ломиться от цветов: что обязательно нужно сделать в сентябре
Когда нужно подрезать розы - садовод назвал решающий месяц / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pexels

Розы известны как главный символ романтики в саду, а их выносливая природа обещает годы потрясающего цветения. Однако без обрезки кусты роз могут стать вытянутыми и непослушными, что делает ее важной задачей для любого садовода, сообщает Express.

Обрезка не только поддерживает здоровье ваших кустов, но и стимулирует появление новых цветов.

Эта задача имеет решающее значение для формирования растения и содействия энергичному, но контролируемому росту.

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"Я знаю, что некоторые садоводы волнуются из-за обрезки роз, но многие кустовые сорта, такие как галиция, английские розы, альба или гибридные вечнозеленые розы, лучше всего просто обрезать ножницами в любое время этого месяца", - пишет Монти.

Во время обрезки 69-летний садовник отметил, что садоводы не должны беспокоиться о положении или угле срезов, а "обрезать все длинные побеги так, будто вы подстригаете живую изгородь", оставить компактный, слегка куполообразный куст, который составляет примерно две трети от его прежнего размера.

В марте, когда куст хорошо виден без листьев, Монти говорит, что садоводы могут осмотреть куст, чтобы удалить поврежденные стебли, но "простой обрезки в сентябре" достаточно, чтобы "сохранить его здоровым и наполненным цветами в следующем году".

После обрезки дайте розам хорошо пропитаться водой. После обрезки пришло время снова регулярно поливать розы. Это поможет им выйти из состояния покоя и быстрее зацвести весной.

После обрезки полезно нанести новый слой мульчи, поскольку она работает как изолятор, защищая от перепадов температуры и помогая удерживать влагу в почве, предотвращая повреждение корней во время жаркой погоды и засухи.

Более того, хорошо замульчированные грядки нуждаются в меньшем поливе и прополке.

Мульчирование ваших роз также поможет обеспечить их необходимыми питательными веществами, поскольку вещество начинает разлагаться в почве.

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