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Что делать с пионами осенью: одна манипуляция обеспечит роскошное цветение весной

Анна Ярославская
7 сентября 2024, 13:43
65
Пионы пересаживают осенью. И на это есть несколько очень важных причин.
Пересадка пионов
Когда и как лучше пересаживать пионы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Когда на улице осень и очень пасмурно, это отличная время для пересадки растений. В частности, пионов. Когда и как лучше пересаживать пионы и как делить пионы при пересадке - разобрался Главред.

Кстати, знали ли вы, что есть множество способов использовать корни, лепестки и даже семена пионов? Детальнее читайте в материале: Избавит от болезней и продлит молодость: что можно сделать из лепестков пиона.

Как правильно пересаживать пионы осенью

Пионы пересаживают преимущественно в сентябре. В южных широтах эти цветы можно рассаживать вплоть до середины октября.

Чтобы растение успело нарастить систему корешков и благополучно ушло на зимовку, ему нужно около месяца. Если пересадить пионы поздней осенью, они могут не успеть развить корневую сеть и напитаться полезными веществами.

Почему пионы пересаживают осенью

Весной нельзя делить кусты, так как это может привести к гибели растений. Кроме того, пересаженные весной и летом пионы растут только на третий-четвертый сезон.

Если при посадке растений температура воздуха больше 15 градусов (в том числе и и ночью), цветок может начать сразу же расти, не сформировав полноценную корневую систему.

Как правильно сажать пионы, чтобы они цвели

На Youtube-канале "Садовый шоппинг" рассказали, как пересадить пион так, чтобы следующей весной он роскошно цвел.

Первое важное правило - копать нужно после дождя, когда земля наиболее увлажнена, так меньше шансов повредить нежные корни пиона.

Если дождей нет, то куст нужно хорошо полить и копать на следующий день.

Лучше выкапывать пионы с большим комом земли, чтобы, опять же, не повредить корни. Также важно срезать стебли растения - их длина должна составлять не более 10 см.

Важно максимально сократить время от выкопки до посадки пиона на новое место. Поэтому лучше сначала выкопать, подготовить новые посадочные ямки, а затем выкопать куст и перенести его на новое место.

Отметим, что новое место для посадки пионов должно быть хорошо освещенным и проветриваемым. Если солнца будет мало, то цветы начнут чахнуть и гибнуть.

Клумбу желательно расположить вдали от жилого дома и сельскохозяйственных построек.

Пионы любят плодородную почву, поэтому нужно очистить ее от травы и сорняков и заполнить плодородной смесью из песка и золы.

Главное - не углублять пион слишком глубоко. Также не стоит высаживать пион слишком близко к поверхности. Выбирайте золотую середину.

После посадки мы привыкли изрядно трамбовать землю, но с пионами так лучше не делать, потому что так можно повредить те нежные цветочные почки, которые уже заложились. Трамбовать землю нужно по внешней границе посадочной ямки.

Воду нужно наливать в посадочные ямки тогда, когда вы положили туда уже корешки. После этого ямки засыпаются землей.

Youtube-канал "Садовый шопинг" - что о нем известно

На канал "Садовый шопинг" подписаны почти три тысячи пользователей Youtube.

Автор канала рассказываетоб уходе за разными садовыми растениями.

Как делить пионы

Если вам нужно разделить пионы при пересадке, что сначала следует провести дезинфекцию лезвия или ножа.

Растение разрезается возле основания на 2-4 части. Каждая часть должна иметь корневище длиной 8-12 см, около 5 придаточных корней длиной 5 см, 3-5 ростовых почек.

Желательно замочить растение в Фитоспорине, перманганате калия, Эпине, Гетероауксине, Цирконе. После корни обязательно просушиваются. Для этого их нужно вынуть из раствора и положить в прохладное темное место примерно на час.

Смотрите видео - Как правильно пересаживать пионы осенью:

Ранее Главред писал о секретах ухода за "царем цветов" - пионом. Простые правила помогут сделать так, чтобы эти роскошные цветы радовали глаз как можно дольше.

Как выглядит пион?

Пионы - это многолетние травы (большинство видов), а также кустарники или полукустарники. Большинство травянистых пионов обычно 0,5-1,5 м высотой, некоторые кустовые и древесные достигают 1,5-3 м высотой. Имеют шишковидно утолщенные корни.

Листья - очередные, крупные, дважды-, трижды- перисторассеченные. Под цветками листья обычно мелкие и более скученные, постепенно переходят в чашелистики. Цветки пионов - крупные, обоеполые, одиночные; белого, желтого, оранжевого, розового и красного цветов с оттенками. Состоят из 5-8 и более лепестков, большое количество тычинок. От 2 до 5 языковидных пестиков, пишет Википедия.

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