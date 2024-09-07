Что делать с пионами осенью: одна манипуляция обеспечит роскошное цветение весной

Пионы пересаживают осенью. И на это есть несколько очень важных причин.

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Когда и как лучше пересаживать пионы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Когда на улице осень и очень пасмурно, это отличная время для пересадки растений. В частности, пионов. Когда и как лучше пересаживать пионы и как делить пионы при пересадке - разобрался Главред.

Кстати, знали ли вы, что есть множество способов использовать корни, лепестки и даже семена пионов? Детальнее читайте в материале: Избавит от болезней и продлит молодость: что можно сделать из лепестков пиона.

Как правильно пересаживать пионы осенью

Пионы пересаживают преимущественно в сентябре. В южных широтах эти цветы можно рассаживать вплоть до середины октября.

Чтобы растение успело нарастить систему корешков и благополучно ушло на зимовку, ему нужно около месяца. Если пересадить пионы поздней осенью, они могут не успеть развить корневую сеть и напитаться полезными веществами.

Почему пионы пересаживают осенью

Весной нельзя делить кусты, так как это может привести к гибели растений. Кроме того, пересаженные весной и летом пионы растут только на третий-четвертый сезон.

Если при посадке растений температура воздуха больше 15 градусов (в том числе и и ночью), цветок может начать сразу же расти, не сформировав полноценную корневую систему.

Как правильно сажать пионы, чтобы они цвели

На Youtube-канале "Садовый шоппинг" рассказали, как пересадить пион так, чтобы следующей весной он роскошно цвел.

Первое важное правило - копать нужно после дождя, когда земля наиболее увлажнена, так меньше шансов повредить нежные корни пиона.

Если дождей нет, то куст нужно хорошо полить и копать на следующий день.

Лучше выкапывать пионы с большим комом земли, чтобы, опять же, не повредить корни. Также важно срезать стебли растения - их длина должна составлять не более 10 см.

Важно максимально сократить время от выкопки до посадки пиона на новое место. Поэтому лучше сначала выкопать, подготовить новые посадочные ямки, а затем выкопать куст и перенести его на новое место.

Отметим, что новое место для посадки пионов должно быть хорошо освещенным и проветриваемым. Если солнца будет мало, то цветы начнут чахнуть и гибнуть.

Клумбу желательно расположить вдали от жилого дома и сельскохозяйственных построек.

Пионы любят плодородную почву, поэтому нужно очистить ее от травы и сорняков и заполнить плодородной смесью из песка и золы.

Главное - не углублять пион слишком глубоко. Также не стоит высаживать пион слишком близко к поверхности. Выбирайте золотую середину.

После посадки мы привыкли изрядно трамбовать землю, но с пионами так лучше не делать, потому что так можно повредить те нежные цветочные почки, которые уже заложились. Трамбовать землю нужно по внешней границе посадочной ямки.

Воду нужно наливать в посадочные ямки тогда, когда вы положили туда уже корешки. После этого ямки засыпаются землей.

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Как делить пионы

Если вам нужно разделить пионы при пересадке, что сначала следует провести дезинфекцию лезвия или ножа.

Растение разрезается возле основания на 2-4 части. Каждая часть должна иметь корневище длиной 8-12 см, около 5 придаточных корней длиной 5 см, 3-5 ростовых почек.

Желательно замочить растение в Фитоспорине, перманганате калия, Эпине, Гетероауксине, Цирконе. После корни обязательно просушиваются. Для этого их нужно вынуть из раствора и положить в прохладное темное место примерно на час.

Смотрите видео - Как правильно пересаживать пионы осенью:

Ранее Главред писал о секретах ухода за "царем цветов" - пионом. Простые правила помогут сделать так, чтобы эти роскошные цветы радовали глаз как можно дольше.

Как выглядит пион? Пионы - это многолетние травы (большинство видов), а также кустарники или полукустарники. Большинство травянистых пионов обычно 0,5-1,5 м высотой, некоторые кустовые и древесные достигают 1,5-3 м высотой. Имеют шишковидно утолщенные корни. Листья - очередные, крупные, дважды-, трижды- перисторассеченные. Под цветками листья обычно мелкие и более скученные, постепенно переходят в чашелистики. Цветки пионов - крупные, обоеполые, одиночные; белого, желтого, оранжевого, розового и красного цветов с оттенками. Состоят из 5-8 и более лепестков, большое количество тычинок. От 2 до 5 языковидных пестиков, пишет Википедия.

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