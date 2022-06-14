Пионы будут долго и пышно цвести: все секреты ухода за "царем цветов"

Чтобы пионы пышно цвели, нужно за ними правильно ухаживать / Фото pixabay.com

Пионы - безусловно украшение любого сада. Их называют "цветами знатности и богатства", а в Китае пион считается "царем цветов" и воплощением красоты. И действительно эти розовые, белые, пурпурные цветы необычайно хороши. Они будут радовать глаз не одну неделю, а при правильном уходе удастся обеспечить цветение еще дольше. Эти красавцы не очень прихотливы, но есть несколько правил, как ухаживать за пионами, чтобы они долго цвели.

Почему пионы не цветут

Если пионы не цветут, не стоит сразу паниковать. Во-первых, следует учитывать, когда они были посажены. Очень часто пионы начинают цвести лишь на второй-третий год после посадки. Причем первое цветение будет не очень пышным, но с каждым годом бутонов будет становится все больше.

Вторая причина, по которой пионы не цветут, возможно в том, что они растут на одном месте более 10 лет. Однако частая пересадка цветов - это тоже плохая идея, ведь корневая система цветов уходит в почву на глубину до 90 см. Поэтому пересадка может стать большим стрессом для растения.

Что нужно для цветения пионов

Правильное место посадки. Пионы не будут цвести в тени. Минимум 6 часов в день они должны находиться под открытым солнцем, но не под палящими лучами.

Кислотность грунта также влияет на цветение пионов. Если он повышена, то бутонов вы не увидите. Идеальный pH почвы для пионов — 6,5.

Оптимальная глубина посадки пионов — около 5 см грунта над верхней почкой. Если вы посадите растение слишком глубоко, то цветения не ждите сразу. Пиону понадобится как минимум год, чтобы добраться до поверхности почвы и дать цветы.

Ветер - враг пионов. Цветам не понравятся постоянные и сильные порывы. Ветер будет трепать цветы и ломать стебли растения, в результате оно будет вынуждено тратить силы не на цветение, а на восстановление.

Правильный полив. Влага очень нужна пионам особенно в период бутонизации, цветения и закладывания почек возобновления. Если "пить" растению нечего, то пионы будут выживать, а не "задумываться" о цветении.

К слову, недостаток влаги в почве может образоваться из-за близости деревьев или кустарников.

Как правильно поливать пионы

В жару пионы нужно поливать каждые 7-10 дней. Особенно важны поливы в конце мая - начале июля, когда на кустах формируются цветки.

Еще один важный этап для полива – середина июля и август. В это время закладываются почки возобновления.

Важно! Воду не нужно лить прямо под куст - там находятся утолщенные корневища, которые запасают питательные вещества. Всасывать влагу из почвы они не могут. Напоить куст способны молодые корешки, расположенные на периферии.

У молодых пионов зона всасывания влаги находится примерно в 20-25 см от центра куста, а у старых – в 40 см. Чтобы вода не растекалась по периметру, можно прокопать канавку глубиной около 10 см и поливать прямо в нее – 3-4 ведра под куст.

В дождливое и прохладное лето поливать пионы не нужно.

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Чем подкормить пионы

Начиная с третьего года после посадки пионам необходимы четыре подкормки за сезон:

Как только из почвы покажутся красные ростки, нужно провести первую подкормку. Для этого 1 ст. л. аммиачной селитры развести в 10 л воды и полить растения из расчета – ведро под каждый куст. После этого почву мульчируют перегноем, который будет постепенно отдавать растению питательные вещества. Появление бутонов - это время второй подкормки пионов. Смешайте в сухом виде 1/2 ст. л. аммиачной селитры, 1/2 ст. л. суперфосфата и 1/3 ст. л. калийной соли. Рассыпьте смесь под кустом и заделайте в почву. Предыдущую подкормку нужно повторить уже во время цветения пиона. Четвертый раз удобряют пионы после того, как они полностью отцветут. Под куст вносят по 1/2 ст. л. суперфосфата и 1/3 ст. л. калийной соли.

Вносить удобрения можно только после дождя или полива.

Чтобы верхние цветки были крупными, нужно удалять боковые бутоны / Фото pixabay.com

Что сделать, чтобы пионы пышно цвели

Чтобы пионы цвели пышно и обильно, бутоны нужно обязательно удалять. Особенно важно делать это в первый и второй годы после посадки, поскольку массовое цветение не дает полноценно развиваться корневой системе.

Чтобы верхние цветки были крупными, нужно удалять боковые бутоны, когда они достигнут размера с горошину. И, напротив, делать этого не нужно, если для вас важнее не единичные цветы на срезку, а общее их количество на кусте и его длительное цветение.

Также очень важно удалять цветки сразу с началом увядания. Если лепестки начнут опадать на листья, то могут спровоцировать заболевание серой гнилью, особенно в дождливую погоду.

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Как продлить период цветения пионов

Пионы зацветают в конце мая-начале июня. В середине первого месяца лета наступает самое буйное цветение. Ближе к концу месяца буйство красок ослабевает. Чтобы пионы цвели как можно дольше, нужно посадить растения разных сортов.

Первые сортовые пионы - "Афина", "Балерина", "Старлайт", "Эрли Бёрд" и другие- открывают сезон цветения уже в конце мая. В их описании обычно стоят буквы "ОР", что значит "очень ранний".

Средние и среднепоздние сорта пионов: "Сара Бернар", "Коринна Версан", "Генри Бокстос", "Жемчужная Россыпь" и многие другие. Они обычно маркируются буквами "С" или "СП".

Так называемые ИТО-пионы раскрывают бутоны не одновременно, поэтому и цветут довольно долго. Это сорта "Бартзелла", "Фёст Эррайвал", "Пастель Сплендор".

Среди традиционных пионов существуют сорта позднего ("П") и очень позднего ("ОП") сроков цветения. Сорта "Соланж", "Ниппон Бьюти", "А.Е.Кундред" цветут до середины июля.

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