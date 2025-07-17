В Украину вернули в рамках репатриации еще тысячу тел погибших - детали

Россия передала Украине и тела погибших военнослужащих.

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В Украину вернули тела погибших защитников / Коллаж: Главред, фото: КШППВ

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Украине передали тысячу тел в рамках репартиации

Все тела пройдут экспертизы, чтобы определить кому они принадлежат

В Украину вернули еще тысячу тел погибших по результатам проведенных репатриационных мероприятий. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).

В стране-агрессоре России заверили, что все переданные тела принадлежат гражданам Украины, в частности военнослужащим. Однако украинская сторона будет проверять этот факт.

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В частности следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проводить все необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных сегодня тел.

"Тела удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.

Возвращение тел в рамках репатриации - последние новости

Напомним, последний раз в Украину вернули еще 1200 тел погибших в рамках очередного этапа репатриации еще 15 июня. Этот этап был реализован в рамках договоренностей, достигнутых во время переговоров в Стамбуле.

Накануне Украина получила еще 1200 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в том числе военнослужащим различных формирований.

Ранее, как писал Главред, Украина вернула стране-агрессору России несколько тел, которые были переданы в рамках репатриации, потому что экспертизы показали, что они принадлежали российской стороне.

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Об источнике: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными: как можно было бы избежать Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными - временный вспомогательный орган Кабинета Министров Украины для координации деятельности различных органов власти, силовых структур и общественных объединений, пишет Википедия.

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