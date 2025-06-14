Содействие оказал Международный Комитет Красного Креста.

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В Украину вернули еще более тысячи тел погибших военных / коллаж: Главред, фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Кратко:

Следователи проведут идентификацию репатриированных тел

Репатриацию удалось провести в рамках договоренностей в Стамбуле

В субботу, 14 июня, состоялся очередной этап репатриационных мероприятий: Украина получила еще 1200 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в частности военнослужащим. Об этом информирует Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).

Отмечается, что в ближайшее время следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД осуществят все необходимые экспертизы и проведут идентификацию репатриированных тел.

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В штабе добавили, что репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников КШППВ, Объединенного центра при СБУ, ВСУ, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины.

Содействие оказал Международный Комитет Красного Креста.

Обмен пленными - последние новости

Напомним, Главред писал, что 14 июня состоялся четвертый за неделю обмен с РФ военнопленными.

10 июня Украина и Россия также провели обмен пленными в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле 2 июня.

Впоследствии сообщалось, что все освобожденные имеют тяжелые ранения и болезни: ампутации, осколочные травмы, проблемы со зрением, инфекции и хронические заболевания, у некоторых диагностированы гепатит и туберкулез

Ранее стало известно, что Украина сознательно воздерживается от обнародования количества защитников, которых удалось вернуть из российского плена в рамках обменов. Причина - безопасность самих обменов и угроза срыва договоренностей из-за публичной активности.

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