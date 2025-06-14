Самому младшему - 21 год: Украина провела четвертый обмен военнопленными

Большинство из возвращенных сегодня на Родину украинских военных - офицеры, сообщил уполномоченный по правам человека.

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Украина обменялась с РФ пленными / Колаж: Главред, фото: президент України

Коротко:

Зеленский сообщил о четвертом обмене военнопленными с РФ за неделю

Самому старшему из освобожденных - 63 года, самому младшему - 21 год, по данным Лубинца

Сегодня, 14 июня, состоялся четвертый за неделю обмен с РФ военнопленными. Счастливую новость сообщил Глава государства заявил в Телеграме.

"Продолжаем забирать наших людей из российского плена. Это уже четвертый обмен за неделю", - подчеркнул Зеленский. видео дня

Как рассказал глава Украины, "сегодня среди ребят, которые вернулись в Украину, много тех, кто был в плену еще с 2022 года. Воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта".

Президент подчеркнул, что "обязательно должны освободить всех и работаем именно для этого, чтобы никого не оставлять врагу. Спасибо всем, кто помогает".

В свою очередь уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что самому старшему из возвращенных из российского плена 63 года, самому младшему - 21 год.

Обмены пленными - новости Украины

Как сообщал Главред, в четверг,12 июня, Украина провела из РФ второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов. Среди освобожденных - защитники Мариуполя. В целом на родную землю вернулись украинцы, которые воевали на разных направлениях фронта: Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском.

Ранее, 10 июня, Украина и Россия провели еще один обмен пленными в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле 2 июня. В этот день состоялся первый этап возвращения из российского плена украинских воинов, которые получили тяжелые ранения и нуждаются в срочной медицинской помощи.

Стоит указать, что Украина не разглашает количество освобожденных из плена защитников во время обменов не просто так, а из-за безопасности и риска срыва договоренностей. Как пояснил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, активная информационная атака и дезинформация от врага затрудняют переговоры.

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