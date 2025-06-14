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"Поставил задачу": Сырский нашел выход, как защитить города от дронов РФ

Даяна Швец
14 июня 2025, 11:15
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Поставлены конкретные цели и определены приоритетные направления для сохранения жизней, инфраструктуры и экономики.
'Поставил задачу': Сырский нашел выход, как защитить города от дронов РФ
ВСУ усиливают защиту городов от ударных дронов / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, t.me/osirskiy

Ключевое:

  • Сирский провел совещание по наращиванию и масштабированию эффективных средств противодействия.
  • Акцент делается на увеличении количества БпЛА-перехватчиков и комплексном подходе
  • Обсуждены пути совершенствования систем обнаружения и уничтожения вражеских беспилотников

В Украине активизируют усилия, направленные на усиление борьбы с вражескими ударными беспилотниками, которые Россия регулярно запускает для атак на украинские города. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в Telegram.

"Провел рабочее совещание по противодействию вражеским ударным БпЛА, которыми россияне каждую ночь терроризируют наши мирные города. Задача номер один - наращивание и масштабирование средств, которые работают эффективно уже сейчас", - отметил он.

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Ключевым направлением в усилении обороны станет наращивание парка дронов-перехватчиков.

"Прежде всего - увеличение количества БпЛА-перехватчиков. Должны подходить комплексно, использовать возможности всех имеющихся компонентов", - добавил Главнокомандующий.

Александр Сырский
Александр Сырский / Главред - инфографика

Сирский подчеркнул, что противник постоянно совершенствует свои "Шахеды" и меняет тактику, поэтому Украине необходимо оперативно адаптироваться к новым вызовам:

"Враг постоянно меняет характеристики своих "шахедов" и тактику их применения".

Участники совещания также проанализировали способы модернизации систем, которые отвечают за выявление и уничтожение вражеских дронов:

"Обсудили пути совершенствования выявления вражеских дронов и своевременного их уничтожения".

По итогам совещания были определены конкретные шаги, которые необходимо предпринять в ближайшее время:

"Поставил задачи, определил приоритетные направления. От этого зависит жизнь наших людей, функционирование критической инфраструктуры и экономики государства в целом".

Александр Сырский также поблагодарил специалистов и производителей, которые приобщаются к созданию и масштабированию эффективных решений против дронов:

"Спасибо всем, кто разрабатывает соответствующие решения по БпЛА-перехватчикам, помогает их внедрять и масштабировать, а также готовит операторов".

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на субботу, 14 мая, РФ атаковала Запорожье дронами. Вспыхнул пожар на гуманитарном предприятии, а также повреждены машины и магазин, выбиты окна в домах.

Впоследствии в Воздушных силах ВСУ резюмировали, что РФ в ночь на 14 июня запустила по Украине 58 дронов. ПВО удалось обезвредить 43 вражеских беспилотника: 23 были сбиты огневыми средствами поражения, 20 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Кроме этого, недавно полковник ВСУ в запасе Роман Свитан ответил, угрожают ли Украине "ночи 1000 дронов".По его словам, нанести удар 500 дронами, как это было в ночь на 9 июня, Россия может для создания информационного эффекта и давления.

Больше важных новостей:

Кто такой Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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