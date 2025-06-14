'Поставил задачу': Сырский нашел выход, как защитить города от дронов РФ

Ключевое:
- Сирский провел совещание по наращиванию и масштабированию эффективных средств противодействия.
- Акцент делается на увеличении количества БпЛА-перехватчиков и комплексном подходе
- Обсуждены пути совершенствования систем обнаружения и уничтожения вражеских беспилотников
В Украине активизируют усилия, направленные на усиление борьбы с вражескими ударными беспилотниками, которые Россия регулярно запускает для атак на украинские города. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в Telegram.
"Провел рабочее совещание по противодействию вражеским ударным БпЛА, которыми россияне каждую ночь терроризируют наши мирные города. Задача номер один - наращивание и масштабирование средств, которые работают эффективно уже сейчас", - отметил он.
Ключевым направлением в усилении обороны станет наращивание парка дронов-перехватчиков.
"Прежде всего - увеличение количества БпЛА-перехватчиков. Должны подходить комплексно, использовать возможности всех имеющихся компонентов", - добавил Главнокомандующий.
Сирский подчеркнул, что противник постоянно совершенствует свои "Шахеды" и меняет тактику, поэтому Украине необходимо оперативно адаптироваться к новым вызовам:
"Враг постоянно меняет характеристики своих "шахедов" и тактику их применения".
Участники совещания также проанализировали способы модернизации систем, которые отвечают за выявление и уничтожение вражеских дронов:
"Обсудили пути совершенствования выявления вражеских дронов и своевременного их уничтожения".
По итогам совещания были определены конкретные шаги, которые необходимо предпринять в ближайшее время:
"Поставил задачи, определил приоритетные направления. От этого зависит жизнь наших людей, функционирование критической инфраструктуры и экономики государства в целом".
Александр Сырский также поблагодарил специалистов и производителей, которые приобщаются к созданию и масштабированию эффективных решений против дронов:
"Спасибо всем, кто разрабатывает соответствующие решения по БпЛА-перехватчикам, помогает их внедрять и масштабировать, а также готовит операторов".
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на субботу, 14 мая, РФ атаковала Запорожье дронами. Вспыхнул пожар на гуманитарном предприятии, а также повреждены машины и магазин, выбиты окна в домах.
Впоследствии в Воздушных силах ВСУ резюмировали, что РФ в ночь на 14 июня запустила по Украине 58 дронов. ПВО удалось обезвредить 43 вражеских беспилотника: 23 были сбиты огневыми средствами поражения, 20 - локально потеряны/подавлены РЭБ.
Кроме этого, недавно полковник ВСУ в запасе Роман Свитан ответил, угрожают ли Украине "ночи 1000 дронов".По его словам, нанести удар 500 дронами, как это было в ночь на 9 июня, Россия может для создания информационного эффекта и давления.
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Кто такой Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
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