Красный уровень влупил по стране: Украину накрыла сверхмасштабная магнитная буря

Ожидается, что пик геомагнитных возмущений придется на сегодня, с усиленным штормом в течение всего дня.

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Ожидается красный уровень магнитной бури / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Кратко:

14 июня прогнозируется магнитная буря с К-индексом 6, что означает красный уровень

Субботняя магнитная буря является продолжением недельного периода высокой солнечной активности

В субботу, 14 июня, ожидается усиление магнитной бури до красного уровня - индекс К достигнет отметки 6. Это свидетельствует о достаточно сильных геомагнитных колебаниях, связанных с повышенной солнечной активностью. Об этом сообщает ресурс Метеоагент.

Стоит отметить, что в последние дни Солнце проявляет значительную активность, что уже повлекло серию интенсивных магнитных бурь. В течение недели геомагнитный фон оставался напряженным.

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14 июня прогнозируется пик возмущений. В Украине магнитосфера будет поражена усиленным штормом - изменения могут ощущаться в течение всего дня.

Ученые предостерегают: эти прогнозы являются ориентировочными, ведь солнечная активность - чрезвычайно динамичное явление, и ситуация может измениться в любой момент.

​ Симптомы влияния магнитной бури / Инфографика: Главред ​

Кто страдает от магнитных бурь больше всего?

Как сообщал Главред, магнитные бури могут влиять на разных людей, но наиболее уязвимыми являются:

Метеозависимые люди - те, кто чувствительно реагирует на изменения погоды, могут испытывать головную боль, усталость, головокружение или эмоциональную нестабильность.

- те, кто чувствительно реагирует на изменения погоды, могут испытывать головную боль, усталость, головокружение или эмоциональную нестабильность. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями - магнитные бури могут вызывать повышение или снижение артериального давления, аритмию и общее ухудшение самочувствия.

- магнитные бури могут вызывать повышение или снижение артериального давления, аритмию и общее ухудшение самочувствия. Гипертоники и гипотоники - во время магнитных бурь артериальное давление может резко меняться, что может вызвать слабость или даже обморок.

- во время магнитных бурь артериальное давление может резко меняться, что может вызвать слабость или даже обморок. Люди с нервными расстройствами - повышенная магнитная активность может вызвать тревожность, раздражительность, бессонницу или депрессивное состояние.

- повышенная магнитная активность может вызвать тревожность, раздражительность, бессонницу или депрессивное состояние. Пожилые люди - их организм может труднее адаптироваться к изменениям в магнитном поле Земли.

- их организм может труднее адаптироваться к изменениям в магнитном поле Земли. Беременные женщины - из-за перестройки организма они могут сильнее чувствовать влияние магнитных бурь, что может вызвать усталость, головокружение или головную боль.

- из-за перестройки организма они могут сильнее чувствовать влияние магнитных бурь, что может вызвать усталость, головокружение или головную боль. Люди с хроническими заболеваниями - особенно это касается проблем с сердцем, сосудами, опорно-двигательным аппаратом и дыхательной системой.

Магнитные бури в Украине в июне 2025 - последние новости

Как сообщает Главред, сильная буря началась 26 мая и ударила с 5-балльной мощностью и в начале лета внезапно возросла до 7-ми баллов. Уже 1 июня Украина под атакой почти 8-балльного шторма.

Через некоторое время стало известно, что буря надолго. Уже на следующий день усиленный шторм атаковал страну.

За последние две недели только 6 июня была зафиксирована буря средней силы (желтого уровня), а накануне активность оставалась на зеленом уровне. Однако 11 июня штормовая магнитная буря ударила по Украине с новой силой.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызваны возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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