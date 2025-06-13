Шторм окутает почти всю страну: где будут лить грозовые дожди с сильным ветром

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 14 июня
- Где температура воздуха опустится до +4 градусов
- В каких областях будут грозовые дожди и шторм
Погода в Украине 14 июня будет прохладной, дождливой и ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В Украине синоптики объявили штормовое предупреждение. В регионах ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Там объявлен І уровень опасности.
"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 14 июня в большинстве областей повысится температура воздуха до 24 градусов тепла, а 15 июня - до 26 градусов тепла. Практически повсеместно будут периодические дожди с грозами. Также будет порывистый ветер.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 14 июня
В Украине 14 июня будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют грозовые дожди почти во всех областях Украины. Сухо будет только на Закарпатье, в Карпатах и на юге страны. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура ночью 9-14°, днем 18-23°, на юге страны до 25°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 12-17°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +24
По данным meteoprog, 14 июня в Украине будет местами прохладная погода. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +10...+24 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской и Харьковской областях. Там температура воздуха опустится до +11...+18 градусов.
Погода 14 июня в Киеве
В Киеве 14 июня будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют кратковременный дождь. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Синоптики прогнозируют штормовое предупреждение - І уровень опасности.
"Температура ночью 9-14°, днем 18-23°; в Киеве ночью 12-14°, днем 18-20°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - что известно
Как ранее сообщал Главред, на Украину надвигается мощная непогода. Во многих областях ожидаются грозовые дожди.
Также объяснялось, в каких областях ухудшится погода. Уже не будет температуры воздуха около +30 градусов - жара отойдет.
Кроме этого, синоптики дали дождливый прогноз. В среду дожди ожидаются в западных, северных и центральных областях. В четверг в центральных, южных и северных областях. В пятницу дожди будут в северо-восточных областях.
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Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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