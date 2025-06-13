Когда в Украине снова потеплеет: стала известна точная дата

Вы узнаете:
- Когда в Украине снова потеплеет
- Какой будет погода в Украине в выходные, 14-15 июня
Погода в Украине в выходные, 14-15 июня, еще будет оставаться дождливой, но температура воздуха уже поднимется.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что уже с субботы, 14 июня, будет становиться теплее.
"Уже завтра, 14-го июня, температура воздуха составит в большинстве областей, как сегодня на юге и востоке Украины, +19...+24 градуса, а в воскресенье +21...+26 градусов. А не это сегодняшнее невесть что, +12...+16 градусов", - отметила синоптик.
Она предупредила, что дожди, периодические и порой с грозами, пройдут на выходных практически повсеместно.
Лишь в западных областях в субботу будет немного влаги, а в воскресенье вообще повсеместно будет солнечно.
Ветер на выходных остается в Украине порывистым, преимущественно с северо-запада.
Погода в Киеве в выходные
В Киеве 14-15 июня ожидается умеренно теплая погода с температурой воздуха +20...+22 градуса, отметила Диденко.
Время от времени будут короткие дожди, в воскресенье ожидается больше солнечных прояснений. Ветер северо-западный, порывистый.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, будут аномально низкие температуры, гроза и град - стала известна дата опасной погоды в Украине. Украину накроет существенное похолодание, а также будут дожди, грозы, град и порывистый ветер.
Также ранее сообщалось, что температура упадет до +8 градусов - стала известна дата сильного похолодания. В Украину ворвется кратковременное сильное похолодание с дождями и сильным ветром.
Напомним, сообщалось, что влупит +1 градус и будут лить грозовые дожди - Украину атакует холодный шторм. Погода во Львове будет одной из самых прохладных. Там температура воздуха опустится до +6 градусов.
Вас также может заинтересовать:
- Чем отличаются две девушки: только гений головоломок найдет 3 отличия
- Где 3 отличия между самолетами: на поиск разгадки дается всего 21 секунда
- Слизни боятся, как огня: какие кухонные отходы нужно добавить в почву
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред