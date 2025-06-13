Когда в Украине снова потеплеет: стала известна точная дата

Температура воздуха скоро поднимется до +26 градусов, но дожди еще некоторое время продержатся.

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Погода в Украине - когда в Украине снова потеплеет/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

Когда в Украине снова потеплеет

Какой будет погода в Украине в выходные, 14-15 июня

Погода в Украине в выходные, 14-15 июня, еще будет оставаться дождливой, но температура воздуха уже поднимется.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что уже с субботы, 14 июня, будет становиться теплее.

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"Уже завтра, 14-го июня, температура воздуха составит в большинстве областей, как сегодня на юге и востоке Украины, +19...+24 градуса, а в воскресенье +21...+26 градусов. А не это сегодняшнее невесть что, +12...+16 градусов", - отметила синоптик.

Она предупредила, что дожди, периодические и порой с грозами, пройдут на выходных практически повсеместно.

Лишь в западных областях в субботу будет немного влаги, а в воскресенье вообще повсеместно будет солнечно.

Ветер на выходных остается в Украине порывистым, преимущественно с северо-запада.

Погода в Украине 14 июня/ meteoprog

Погода в Украине 15 июня/ meteoprog

Погода в Киеве в выходные

В Киеве 14-15 июня ожидается умеренно теплая погода с температурой воздуха +20...+22 градуса, отметила Диденко.

Время от времени будут короткие дожди, в воскресенье ожидается больше солнечных прояснений. Ветер северо-западный, порывистый.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, будут аномально низкие температуры, гроза и град - стала известна дата опасной погоды в Украине. Украину накроет существенное похолодание, а также будут дожди, грозы, град и порывистый ветер.

Также ранее сообщалось, что температура упадет до +8 градусов - стала известна дата сильного похолодания. В Украину ворвется кратковременное сильное похолодание с дождями и сильным ветром.

Напомним, сообщалось, что влупит +1 градус и будут лить грозовые дожди - Украину атакует холодный шторм. Погода во Львове будет одной из самых прохладных. Там температура воздуха опустится до +6 градусов.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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