Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Температура упадет до +8 градусов: стала известна дата сильного похолодания

Алёна Воронина
12 июня 2025, 12:36
455
В Украину ворвется кратковременное сильное похолодание с дождями и сильным ветром.
Погода, осень, дождь, снег
Погода в Украине - температура упадет до +8 градусов/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине в пятницу, 13 июня
  • Где будут идти дожди и температура снизится до +8 градусов
  • Где будет сильный ветер с порывами до 15-20 метров

Погода в Украине в пятницу, 13 июня, станет существенно холоднее. Температура воздуха ночью снизится до +8...+14 градусов.

Днем столбики термометров будут показывать +15...+19 градусов. Немного теплее будет только на юге и юго-востоке. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

видео дня

В то же время она предупредила, что в пятницу в нашем государстве будет сильный ветер, местами даже штормовые порывы.

"Внимание! Повсюду в Украине в пятницу ожидается сильный ветер северо-западного происхождения, местами штормовые порывы до 15-20 метров в секунду. Такая скорость может существенно снижать температуру комфорта", - отметила Диденко.

Она рассказала, что 13 июня в северных, центральных областях Украины и в Харьковской области будут идти дожди. На остальной территории Украины существенных осадков не ожидается.

Погода в Украине 13 июня
Погода в Украине 13 июня/ meteoprog

Погода в Киеве 13 июня

В столице Украины также в пятницу ожидается дождь, сильный ветер и холодные температуры воздуха.

"Киеве завтра - дождь, сильный ветер, северо-западный с порывами до 15-20 метров в секунду и только +16...+18 градусов", - отметила Диденко.

Погода в Киеве 13 июня
Погода в Киеве 13 июня/ meteoprog

Когда в Украине будет потепление

По словам синоптика, уже с субботы-воскресенья, 14-15 июня, температура воздуха начнет повышаться.

"Не спешите жаловаться на градусы, уже с субботы-воскресенья температура начнет повышаться. Жары пока не видно, только умеренное комфортное тепло. Но еще раз - завтра один временный день с холодным воздухом", - добавила Диденко.

Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, прохлада отступает - стало известно, когда в Украину наконец вернется солнышко. В Украине наблюдается кратковременное похолодание из-за поступления прохладного воздуха из Балтии и Скандинавии.

Напомним, штормовая магнитная буря ударила по Украине. Среди возможных симптомов негативного влияния бурь - головная боль, колебания артериального давления, общая слабость и нарушение сна.

Читайте также:

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода синоптик прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Потери РФ самые большие со времен Второй мировой: в Британии раскрыли цифры

Потери РФ самые большие со времен Второй мировой: в Британии раскрыли цифры

13:39Война
Цена подскочила на 17,6%: какие важные продукты резко подорожали в Украине

Цена подскочила на 17,6%: какие важные продукты резко подорожали в Украине

13:24Экономика
Температура упадет до +8 градусов: стала известна дата сильного похолодания

Температура упадет до +8 градусов: стала известна дата сильного похолодания

12:36Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине расширят возрастные рамки мобилизации - что изменится и кого призовут первыми

В Украине расширят возрастные рамки мобилизации - что изменится и кого призовут первыми

Дива, как мама: Максим Галкин восхитил красотой 11-летней дочери

Дива, как мама: Максим Галкин восхитил красотой 11-летней дочери

Карта Deep State онлайн за 12 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Одежда, которая притянет несчастье: что нельзя надевать 12 июня, приметы

Одежда, которая притянет несчастье: что нельзя надевать 12 июня, приметы

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с женщиной в магазине за 23 сек

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с женщиной в магазине за 23 сек

Последние новости

13:51

"Жирная цель": в ЦПД назвали особенности пораженного завода возле Москвы

13:45

В 200 гривен не уложиться: в Украине стремительно дорожает популярное мясо

13:39

Потери РФ самые большие со времен Второй мировой: в Британии раскрыли цифрыВидео

13:34

Пятница 13 июня: что можно и нельзя делать в этот день

13:24

Цена подскочила на 17,6%: какие важные продукты резко подорожали в Украине

Россия обречена на поражение и распад, Украина никогда не вернется в орбиту Москвы – НовакРоссия обречена на поражение и распад, Украина никогда не вернется в орбиту Москвы – Новак
13:17

Виктория Бекхэм по-украински: Квиткова уехала вслед за возлюбленным-футболистом

12:48

Юпитер меняет знак: кого ожидают новые возможности, а кого - подарки судьбыВидео

12:47

"Я начинаю думать, что Путину все равно": Трамп прокомментировал потери России

12:36

Температура упадет до +8 градусов: стала известна дата сильного похолодания

Реклама
12:24

Гороскоп на завтра 13 июня: Девам - комплименты, Водолеям - кража

12:15

В Индии разбился самолет: на борту находились 242 человека - первые подробностиВидео

11:51

"Нужно дождаться смены власти": Огрызко назвал условие вступления Украины в НАТОВидео

11:25

Санкции не панацея: дипломат объяснил, как заставить РФ сесть за стол переговоров

11:07

В Украине резко упала покупка наличных долларов и евро: что теперь скупают украинцы

10:50

Удар по Московской области: ВСУ поразили важный российский завод, деталиВидео

10:49

4 знака зодиака в июне получат предложение всей жизни

10:43

Китайский гороскоп на завтра 13 июня: Тиграм - трудные времена, Змеям - споры

10:42

Свитан сказал, грозят ли Украине "ночи 1000 дронов"

10:08

ВСУ могут заставить Путина сесть за стол переговоров, но есть нюанс - ISW

10:06

В Украине резко изменились цены на яйца: сколько теперь придется заплатить

Реклама
09:32

Рубио поздравил РФ с днем России и вспомнил об Украине

09:17

Потери России в войне превысили 1 миллион: в Генштабе поделились деталямиВидео

09:00

Путин жаждет продолжения войны: Огрызко - о том, как сломать хребет военной машине России

08:38

Зачем Путину переговоры с Украиной: Зеленский назвал неожиданную причину

08:25

Карта Deep State онлайн за 12 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:24

Наступление в Черниговской и Харьковской области: эксперт раскрыл замысел РФ

08:10

Как Путин ищет пути уничтожить Украинумнение

07:25

РФ ударила по Харькову: вспыхнули пожары, среди пострадавших - детиФотоВидео

07:10

Где собака на картинке: большинство людей не смогут ее найти

06:51

Зеленского пригласили на саммит G7: состоится ли встреча с Трампом

06:10

Как началось масштабное летнее наступление РФ?мнение

05:50

Супериллюзия: найдите спрятанный спичечный коробок за 3 секунды

05:26

Как сделать из обычной рубашки трендовую всего за одну минуту - лайфхак

04:34

Как уснуть за считанные минуты: ученые рассказали о простом трюке с ногойВидео

04:00

Будут свежими и чистыми: эксперты призвали замочить шторы в одном средстве

03:20

Клубничное полнолуние дарит новое начало: судьба каких 2 знаков изменится навсегда

02:51

Нужно ли восстанавливать Донбасс: экономист спрогнозировал судьбу регионаВидео

02:12

Когда рождаются настоящие гении: 4 магические даты

01:30

Тяжелобольная Селин Дион дала жару в Лас-ВегасеВидео

01:19

Зеленский выступил с громким заявлением о ценности жизни украинцев: что сказал

Реклама
00:28

Экономика Украины может обогнать российскую: в США назвали условие

11 июня, среда
23:41

"Друг" Путина пообещал помочь Украине: что известно

23:21

"Придется выбирать между плохим и очень плохим": Россию ждут серьезные проблемыВидео

23:03

Расставание Кэти Перри и Орландо Блума - инсайдеры раскрыли новые детали

22:56

РФ атаковала Киев новым реактивным дроном: известны его особенности

22:30

Вселенная готовит испытания: 3 знаков зодиака ждут серьезные перемены

22:03

После недавней госпитализации: Надя Дорофеева рассказала о своем состоянии

21:41

"Не хватает слов": умер основатель легендарной группы The Beach Boys

21:29

Стали известны реальные планы Путина на Одессу - Россия в Молдове не остановитсяВидео

21:26

Редкие и загадочные: найдены самые короткие фамилии в Украине

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена Зеленская
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять