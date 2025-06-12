Температура упадет до +8 градусов: стала известна дата сильного похолодания

В Украину ворвется кратковременное сильное похолодание с дождями и сильным ветром.

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Погода в Украине - температура упадет до +8 градусов/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине в пятницу, 13 июня

Где будут идти дожди и температура снизится до +8 градусов

Где будет сильный ветер с порывами до 15-20 метров

Погода в Украине в пятницу, 13 июня, станет существенно холоднее. Температура воздуха ночью снизится до +8...+14 градусов.

Днем столбики термометров будут показывать +15...+19 градусов. Немного теплее будет только на юге и юго-востоке. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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В то же время она предупредила, что в пятницу в нашем государстве будет сильный ветер, местами даже штормовые порывы.

"Внимание! Повсюду в Украине в пятницу ожидается сильный ветер северо-западного происхождения, местами штормовые порывы до 15-20 метров в секунду. Такая скорость может существенно снижать температуру комфорта", - отметила Диденко.

Она рассказала, что 13 июня в северных, центральных областях Украины и в Харьковской области будут идти дожди. На остальной территории Украины существенных осадков не ожидается.

Погода в Украине 13 июня/ meteoprog

Погода в Киеве 13 июня

В столице Украины также в пятницу ожидается дождь, сильный ветер и холодные температуры воздуха.

"Киеве завтра - дождь, сильный ветер, северо-западный с порывами до 15-20 метров в секунду и только +16...+18 градусов", - отметила Диденко.

Погода в Киеве 13 июня/ meteoprog

Когда в Украине будет потепление

По словам синоптика, уже с субботы-воскресенья, 14-15 июня, температура воздуха начнет повышаться.

"Не спешите жаловаться на градусы, уже с субботы-воскресенья температура начнет повышаться. Жары пока не видно, только умеренное комфортное тепло. Но еще раз - завтра один временный день с холодным воздухом", - добавила Диденко.

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, прохлада отступает - стало известно, когда в Украину наконец вернется солнышко. В Украине наблюдается кратковременное похолодание из-за поступления прохладного воздуха из Балтии и Скандинавии.

Напомним, штормовая магнитная буря ударила по Украине. Среди возможных симптомов негативного влияния бурь - головная боль, колебания артериального давления, общая слабость и нарушение сна.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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