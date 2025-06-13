Температура начнет расти, но не везде: какие регионы останутся в прохладе

Ослабляется похолодание с понедельника, однако в восточных регионах возможны дожди.

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Ожидается постепенное потепление / Фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Когда прекратится похолодание и вернется тепло

Почему восточные регионы останутся прохладными

Стоит ли ждать жару на следующей неделе

В большинстве регионов Украины прохладная погода сохранится до конца недели. Атмосферный фронт с северо-запада, который принес похолодание, будет оставаться ощутимым в четверг и пятницу, 12-13 июня. Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

По ее словам, уже в субботу и воскресенье, 14-15 июня, температура воздуха будет постепенно повышаться.

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"В субботу до +25 ожидается на юге, а в воскресенье - на юге и западе", - сообщила она.

При этом Птуха отметила, что "несколько прохладнее будет на востоке и северо-востоке за счет большей облачности".

Согласно прогнозу, с понедельника, 16 июня, потепление станет более устойчивым, хотя в восточных областях возможны дожди.

Возвращение сильной жары в ближайшее время не ожидается.

"По крайней мере на следующей неделе признаков такой жары, которая была в минувшие выходные, нет. Определенное повышение температуры будет происходить уже с выходных в большинстве регионов. В северных и западных областях будет прохладнее в течение недели, а на выходных уже будет определенное повышение температуры. На юге будет немножко свежее, чем было на прошлой неделе, но +30 градусов там точно не будет. Итак, температура в комфортных пределах, без жары", - пояснила синоптик.

Погода в Украине - что известно

Как ранее сообщал Главред, на Украину надвигается мощная непогода. Во многих областях ожидаются грозовые дожди.

Также объяснялось, в каких областях ухудшится погода. Уже не будет температуры воздуха около +30 градусов - жара отойдет.

Кроме того, погода в Украине 13 июня будет прохладной, дождливой и ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха - выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, сейчас начальница отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и информационными источниками.

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