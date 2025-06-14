Температура воздуха опустится до +4: когда ждать резкого потепления

В ближайшие дни синоптики прогнозируют дожди во многих регионах.

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Прогноз погоды в Украине на выходные / фото: УНИАН

Что узнаете, что узнаете:

Какой будет температура воздуха ночью

Где температура воздуха упадет до +4 градусов

Где синоптики ожидают дожди

Погода в Украине в ближайшие дни будет дождливой, но более теплой по сравнению с предыдущими днями. Об этом заявил синоптик Укргидрометцетра Иван Семилит.

"14-16 июня в Украину будет продолжать поступать прохладный воздух из северных широт, который постепенно будет прогреваться, что станет более ощутимым в понедельник. В выходные неустойчивую погоду в большинстве областей, в понедельник днем на Левобережье будут определять атмосферные фронты в поле пониженного давления, лишь большинство районов западных областей в субботу и воскресенье будут находиться под влиянием поля повышенного давления с запада, которое в понедельник распространится на Правобережье Украины", - говорится в сообщении.

видео дня

На этих выходных ожидаются небольшие кратковременные дожди и повышение температуры воздуха. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Он будет приносить прохладную воздушную массу.

Прогноз погоды в Украине на 14 июня / фото: meteoprog

Ночью температура воздуха будет на уровне 9-16 градусов тепла, а днем - 16-25 градусов тепла. В понедельник, 16 июня, температура воздуха будет подниматься до 22-27 градусов тепла

"Свежее всего будет пока в Карпатах. Там температурные градусы будут в пределах 4-9 градусов тепла ночью, а днем - 13-19 градусов тепла", - сказал синоптик.

Погода в Украине - что известно

Как ранее сообщал Главред, на Украину надвигается мощная непогода. Во многих областях ожидаются грозовые дожди.

Также объяснялось, в каких областях ухудшится погода. Уже не будет температуры воздуха около +30 градусов - жара отойдет.

Кроме этого, синоптики дали дождливый прогноз. В среду дожди ожидаются в западных, северных и центральных областях. В четверг в центральных, южных и северных областях. В пятницу дожди будут в северо-восточных областях.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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