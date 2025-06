Путин сможет воевать дольше: почему РФ выиграет из-за конфликта Израиля и Ирана

Главные выводы ISW:

Обострение конфликта между Ираном и Израилем и повышение напряжения на Ближнем Востоке потенциально могут сыграть на руку России в ее войне против Украины. По мнению экспертов Института изучения войны (ISW), новая волна эскалации привела к росту цен на нефть, что может укрепить российские экономические позиции.

А это уже, в свою очередь, позволит Москве эффективнее финансировать военные операции.

В отчете указано, что после израильских авиаударов по Ирану 13 июня фьючерсные цены на нефть марки Brent выросли более чем на 5%, до $74,47 за баррель. В 2024 году доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете РФ составляла примерно 30%.

Ранее аналитики неоднократно подчеркивали, что усиление санкционного давления создает серьезные вызовы для способности России поддерживать масштабную войну против Украины. Президент РФ Владимир Путин не скрывал беспокойства по поводу падения цен на нефть, поскольку это может привести к нестабильности внутри страны.

Как писал Главред, ночью, 13 июня, военные Израиля нанесли серии ударов по объектам на территории Ирана. Под атаку попал не только Тегеран, но и города Натанз, Хоррамабад и Хамедан, где, по имеющейся информации, расположены объекты, связанные с ядерной программой Ирана.

Впоследствии в CNN ответили, повредили ли израильские удары ядерные объекты Ирана. Гендиректор МАГАТЭ контактировал с иранскими официальными лицами по этому вопросу и прокомментировал ситуацию

Хотя пока нет никаких подтвержденных данных о том, что Тегеран уже обладает ядерным оружием, ШИ дал тревожный ответ, нанесет ли Иран ядерный удар по Израилю.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.