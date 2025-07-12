Супериллюзия: найдите спрятавшегося кота среди множества сов за 5 секунд

Головоломки и оптические иллюзии повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.

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Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки помогают понять, как наш мозг обрабатывает и интерпретирует окружающий мир. Решение головоломок может улучшить наши способности к критическому мышлению, пишет Jagranjosh.

Вы готовы принять вызов? Итак, прежде чем начать, давайте кратко рассмотрим изображение. На первый взгляд, оно кажется обычным, поскольку представляет собой прекрасно иллюстрированную оптическую иллюзию, изображающую множество сов. Но среди сов есть один кот, который ловко спрятан в этой оптической иллюзии.

Так что, если вы считаете, что у вас орлиное зрение, найдите спрятавшегося кота в этой оптической иллюзии с совой за 5 секунд.

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Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Внимательно посмотрите на изображение и найдите кошачью мордочку с ушами.

Поиск кота может занять время. Будьте терпеливы. Не расстраивайтесь, если вы не увидите его сразу.

Прокрутите вниз, чтобы увидеть ответ.

Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

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