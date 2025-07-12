Долетят до Урала: Свитан рассказал о перспективе производства ракет в Украине

Украина имеет возможности для создания и серийного производства крайне необходимого оружия.

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Эксперт рассказал, какое оружие создаст больше проблем для врага / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео (иллюстративные)

Что сказал Свитан:

Украина должна сосредоточиться на производстве баллистических ракет

FPV-дроны являются перспективным для Украины направлением производства

В будущем Украина может производить межконтинентальные баллистические ракеты

Разработки украинской оборонной промышленности могут создать серьезные проблемы для страны-агрессора России. Об этом в чате на Главреде рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

По его словам, наибольший акцент Украине следует делать именно на баллистическом вооружении, ведь оно способно пробить оборону противника и не является настолько хорошей целью для ПВО, как беспилотники.

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Эксперт отметил, что лучшим примером применения баллистики стала израильско-иранская война. В ней вооружение показало перспективность дальнейшего финансирования постановки задачи по производству таких средств поражения.

"Поэтому нам сейчас важно сосредоточиться на баллистике. Также хорошо себя показывают FPV-дроны, причем разного уровня, под разным управлением и разнозадачные, для создания кругов-зоны вдоль линии боевого соприкосновения. К этому вопросу нужно подойти очень скрупулезно и сосредоточиться на этих двух темах. Другие темы будут развивать в зависимости от возможностей - наших и наших партнеров", - отметил Свитан.

Он добавил, что Украина способна и уже производила баллистические ракеты, а это значит, что в перспективе могут быть созданы и межконтинентальные баллистические ракеты дальностью 2-2,5 тысяч километров, чтобы достать до Урала.

Производство в Украине вооружения - последние новости

Ранее Главред писал, что в Украине уже существует производство баллистических ракет дальностью более 500 километров. Украинские ракеты должны иметь возможность поражать аэродромы стратегической авиации РФ, тактические объекты и пусковые установки БпЛА.

Накануне также чешская компания Excalibur Army открыла официальное представительство в Украине, чтобы наладить совместное производство артиллерийских снарядов в партнерстве с "Украинской бронетехникой".

Недавно стало известно, что Украина успешно провела испытания собственной баллистической ракеты "Сапсан". Вскоре начнется ее серийное производство.

Сапсан / Инфографика: Главред

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О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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