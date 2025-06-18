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Украина уже производит баллистические ракеты дальностью более 500 км - экс-глава СВР

Руслана Заклинская
18 июня 2025, 23:20
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Ранее отсутствие заказов тормозило развитие, однако во время войны производство активизировалось, отметил генерал Маломуж.
Украина уже производит баллистические ракеты дальностью более 500 км - экс-глава СВР
В Украине уже существует производство баллистических ракет с дальностью более 500 км / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы Маломужа:

  • В Украине есть производство баллистических ракет дальностью более 500 км

  • Разработкой занимаются КБ "Луч" и "Южное"

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  • Предприятия способны создавать ракеты с дальностью до 15 000 км

В Украине уже существует производство баллистических ракет дальностью более 500 километров. Украинские ракеты должны иметь возможность поражать аэродромы стратегической авиации РФ, тактические объекты и пусковые установки БпЛА. Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж в эфире Киев24.

По словам генерала, Украина имеет возможности для создания высокоточных ракет благодаря деятельности конструкторских бюро "Луч" и "Южное". Эти предприятия способны разрабатывать и производить ракеты с дальностью полета от 500 километров и до 15 тысяч километров.

"КБ "Южное", помню, еще давно выпускало баллистические ракеты, которые использовались и в гражданских целях - хотя могут использоваться и в военных - вместе с американцами и Еврокосмосом. Это наземный старт, это "Зенит", это морской старт, которые запускали и в космос. Они могут лететь по траектории до 15 тысяч километров вплоть до Петропавловска-Камчатского (город в РФ, - Главред)", - рассказал Маломуж.

Генерал подчеркнул, что сейчас ключевая задача заключается в практической реализации этих проектов. Однако Маломуж отметил, что, несмотря на имеющийся потенциал, украинские конструкторы ранее жаловались на отсутствие заказов.

"Долго шли испытания, долго шло согласование о том, какие типы ракет будут. Уже Зеленский говорил, что первые 100 (ракет - Главред) есть год назад. И понятно, если уже первые сто есть, то есть производство", - сказал он.

Во время войны в Украине уже развернуто производство высокоточных ракет средней дальности, о чем неоднократно заявлял президент Украины Владимир Зеленский. По словам Маломужа, украинские ракеты должны иметь возможность "накрывать" все аэродромы противника, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, тактические аэродромы с высокоточными авиабомбами (КАБ), а также установки для запуска беспилотных летательных аппаратов-камикадзе типа "Шахед".

Украинские ракеты, ракета, паляница инфографика
Что известно об украинских дальнобойных ракетах / Инфографика: Главред

Украинская баллистика - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, разработка первой украинской баллистической ракеты стартовала в мае 2022 года, а ее первое боевое применение состоялось уже в середине мая 2025 года.

По словам директора Центра исследований армии Валентина Бадрака, ракета успешно преодолела почти 300 км и уничтожила российский командный пункт, продемонстрировав эффективность украинских оборонных технологий.

Военный аналитик Валерий Рябых добавил, что уничтожение трех единиц российского комплекса "Искандер" является свидетельством появления в Вооруженных силах Украины новых мощных средств поражения. По его словам, украинская баллистика уже проходит боевое испытание и, вероятно, находится на начальном этапе серийного производства.

Кроме этого, Украина успешно испытала собственную баллистическую ракету "Сапсан". Ракета развивает скорость до 5,2 махов и имеет боевую часть массой 480 кг. Как сообщил военный эксперт Валентин Бадрак, "Сапсан" готовится к серийному производству, препятствий для этого нет.

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Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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