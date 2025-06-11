Украина завершает разработку ракет: эксперт назвал когда ждать первых ударов

Кратко:
- Украина завершает разработку собственных ракет
- Первые удары могут состояться уже в июле-августе
- Германия может передать технологии для ускорения программ
Украинская ракетная программа выходит на финишную прямую, и уже в ближайшее время Силы обороны могут получить на вооружение ракеты собственного производства. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил военный эксперт Иван Ступак.
По его словам, внедрение этой программы может стать весомым сдерживающим фактором для российских оккупационных войск.
"Мое предположение, что в июле-августе мы, возможно, увидим первые плюс-минус массированные удары украинскими ракетами по крупным российским позициям за отметкой 150-200 км, и ни у кого мы не будем спрашивать разрешения - бить или не бить", - заявил Ступак.
Он также отметил, что оптимистичные прогнозы базируются не только на внутренних оценках, но и на потенциальной помощи от европейских партнеров.
"Это может на 20-30% ускорить нашу собственную ракетную программу, потому что других вариантов, как остановить РФ, я, откровенно скажу, я не вижу", - подытожил эксперт.
Ступак добавил, что Германия может передать Украине часть технологий и оборудования, что существенно повлияет на темпы реализации программы.
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