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Украина завершает разработку ракет: эксперт назвал когда ждать первых ударов

Руслан Иваненко
11 июня 2025, 01:29
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Разработку украинских ракет могут ускорить благодаря передаче технологий и оборудования со стороны Германии.
Украина завершает разработку ракет: эксперт назвал когда ждать первых ударов
Украина завершает важный этап в создании ракет, которые способны изменить ситуацию на фронте / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

  • Украина завершает разработку собственных ракет
  • Первые удары могут состояться уже в июле-августе
  • Германия может передать технологии для ускорения программ

Украинская ракетная программа выходит на финишную прямую, и уже в ближайшее время Силы обороны могут получить на вооружение ракеты собственного производства. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил военный эксперт Иван Ступак.

По его словам, внедрение этой программы может стать весомым сдерживающим фактором для российских оккупационных войск.

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"Мое предположение, что в июле-августе мы, возможно, увидим первые плюс-минус массированные удары украинскими ракетами по крупным российским позициям за отметкой 150-200 км, и ни у кого мы не будем спрашивать разрешения - бить или не бить", - заявил Ступак.

Он также отметил, что оптимистичные прогнозы базируются не только на внутренних оценках, но и на потенциальной помощи от европейских партнеров.

Украинские ракеты, ракета, паляница инфографика
Ракеты украинского производства / Инфографика: Главред

"Это может на 20-30% ускорить нашу собственную ракетную программу, потому что других вариантов, как остановить РФ, я, откровенно скажу, я не вижу", - подытожил эксперт.

Ступак добавил, что Германия может передать Украине часть технологий и оборудования, что существенно повлияет на темпы реализации программы.

Оружие Украины - новости по теме

Напомним, Главред писал, "Долетит до Москвы и двух десятков аэродромов РФ: чего ожидать от "Паляницы" в войне" говорится о том, что новое оружие для ВСУ Паляница доставит в российскую столицу из Харькова и Сум.

Ранее сообщалось о том, что на Крым могут полететь украинские баллистические ракеты. Дроны могут стать не единственным вооружением, которое ВСУ будут применять для атак на объекты РФ в Крыму.

Также глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщал, что украинские военные сбили два многоцелевых истребителя Су-30 Flanker, использовав три беспилотных катера Magura-7 в атаке.

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Что известно о РБК-Украина?

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

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