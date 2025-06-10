Оккупанты заняли более десяти сел на Сумщине: эксперт оценил вероятность штурма Сум

Российские войска продвигаются в направлении Юнаковки и других сел, из которых могут осуществлять атаки на город.

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Армия РФ пытается установить огневой контроль над Сумами с помощью дронов и артиллерии с окрестных высот / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

О главном:

Россияне заняли более 10 приграничных сел

Враг пытается приблизиться к Сумам

РФ хочет контролировать город огнем дронов и артиллерии

Наиболее ощутимое продвижение российских войск сейчас фиксируется в Сумской области. Об этом заявил военный эксперт Денис Попович в эфире "Громадського радіо".

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"В Сумской области продвижение россиян относительно значительное, если говорить в масштабах этой войны. Оно достаточно ощутимо. Враг занял уже более десяти населенных пунктов. Это приграничные села. Его цель - выйти поближе к Сумам и попытаться установить огневой контроль над этим городом с помощью дронов и артиллерии", - пояснил эксперт.

По словам Поповича, основная цель врага - создать дополнительные трудности для жителей Сумщины.

Он отметил, что сейчас российские подразделения пытаются прорваться в Юнаковку и движутся в направлении других сел, расположенных на высотах вблизи Сум. Оттуда оккупанты могут вести огонь по городу, хотя о его захвате речь пока не идет.

"Потом, возможно, в каком-то будущем, враг захочет создать условия для того, чтобы штурмовать непосредственно Сумы. Но - не на этом этапе", - подчеркнул Денис Попович.

Сумы / Инфографика: Главред

Относительно Покровского направления, эксперт отметил, что там противник продвигается лишь на тактическом уровне.

Ситуация в Сумской области - последние новости

Как писал Главред, россияне сосредоточили около 60 тыс. военных на Сумском направлении. Об этом рассказал военный и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

В ночь на 4 июня аналитики мониторингового проекта DeepState сообщили, что российская армия оккупировала Андреевку и Водолаги в Сумской области.

Ранее сообщалось, что через Мариуполь страна-агрессор Россия 7 и 8 июня перебрасывала большое количество военной техники и живой силы: более 10 САУ, системы ПВО, колонны на более чем 40 грузовиков с БК и оккупантами. Эту силу оккупанты хотят переправить в Сумскую область.

Накануне стало известно, что несмотря на то, что ситуация на границе Сумской области напряженная, она находится под контролем Вооруженных сил Украины, поэтому оснований для эвакуации из города Сумы пока нет.

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Кто такой Денис Попович? Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

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