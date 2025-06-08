Нужно ли жителям Сум эвакуироваться из города: глава ОВА дал четкий ответ

Ситуация на границе Сумщины напряженная, но под контролем, считает Олег Григоров.

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Ситуация на границе Сумщины напряженная / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, deepstatemap

Что сказал Олег Григоров:

Оснований для эвакуации из города Сумы пока нет

Нужно ориентироваться исключительно на официальные источники информации

Ситуация на границе Сумской области напряженная, но под контролем Вооруженных сил Украины, оснований для эвакуации из города Сумы пока нет. Об этом написал глава областной военной администрации Олег Григоров в своем Telegram-канале.

"Оснований для эвакуации из города Сумы пока нет. Ситуация на границе Сумщины напряженная, но под контролем Сил обороны и подразделений Вооруженных сил Украины", - написал он видео дня

Он отметил, что в последнее время в медиа и телеграм-каналах распространяются эмоциональные заявления разных людей относительно ситуации с безопасностью в области.

"Призываю ориентироваться исключительно на официальные источники", - подчеркнул Григоров и добавил, что "областные власти находятся в постоянной координации с военным командованием. Все решения принимаются своевременно и ответственно".

По его словам, из приграничных районов, которые систематически обстреливаются, продолжается эвакуация гражданского населения. За последнюю неделю на более безопасные территории выехало почти 900 человек.

Григоров отметил, что к эвакуационным мероприятиям привлечены районные администрации, спасатели, полиция, волонтерские организации.

"В области функционируют транзитные центры и пункты временного размещения - ресурсы для приема людей есть", - заверил глава ОВА.

"Мы не недооцениваем угроз. Но и не преувеличиваем. Военные действуют слаженно, держат рубежи и сдерживают попытки противника продвинуться вглубь области", - сказал Григоров.

По его словам, самые интенсивные боевые действия, как и до этого, происходят на границе, в частности в Юнаковской и Хотинской громадах. Враг пытается расширить зону активных боевых действий, действует малыми группами, однако наши защитники не дают ему закрепиться.

"Призываю доверять официальным источникам и поддерживать наших военных", - еще раз подчеркнул глава ОВА.

Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт Владислав Селезнев рекомендовал украинцам выезжать из Сум. "Я советую жителям Сум - хотя бы детей, пожилых людей вывозить в более безопасные регионы страны и быть готовыми к обороне города, потому что враг выполняет приказ Путина", - подчеркнул военный эксперт.

Как сообщал Главред, в Институте изучения войны заявили, что вражеские силы недавно продвинулись на севере Сумской области в районе нескольких населенных пунктов. Враг добился продвижения на северо-востоке от Кондратовки, юге от Алексеевки, на востоке от Яблоновки, а также на востоке от Локни.

Военный аналитик Иван Ступак заявил, что российские войска продолжают продвижение на севере Сумщины и уже находятся на расстоянии около 20-22 км от областного центра.

В то же время, представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что российские войска пытаются расширить зону боевых действий на границе с Украиной, активно применяя малочисленные пехотные группы.

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