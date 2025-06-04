Армия РФ оккупировала два населенных пункта на Сумщине - DeepState

В DeepState обновили карту и сообщили о новых продвижениях оккупантов

https://glavred.info/front/armiya-rf-okkupirovala-dva-naselennyh-punkta-na-sumshchine-deepstate-10670387.html Ссылка скопирована

Россияне оккупировали Андреевку и Водолаги / Коллаж: Главред, фото: ОК Запад, deepstatemap

Кратко:

У РФ есть продвижения на фронте

Враг оккупировал два населенных пункта Украины

В ночь на 4 июня аналитики мониторингового проекта DeepState сообщили, что российская армия оккупировала Андреевку и Водолаги в Сумской области.

"Враг оккупировал Андреевку и Водолаги", - говорится в сообщении.

видео дня

Кроме того, по данным аналитиков, россияне продвинулись возле Яблоновки в Сумской области и возле Дилеевки в Донецкой области.

Андреевка и Водолаги / Карта DeepState

Ситуация на Сумщине - последние новости

Как писал Главред, армия России создает дополнительные зоны напряжения, в частности на украинской границе, чтобы заставить Силы обороны перебрасывать резервы с других участков фронта.

"Путин приказал создать "буферную зону", фактически зону оккупации. Путин делает много вещей, которые не имеют никакого военного смысла. Они будут пытаться создать эту "буферную зону", если смогут. Попробуют продвинуться ближе к Сумам, а от Сум до границы всего 25-30 километров, и взять Сумы под огневой контроль ствольной артиллерии, чтобы иметь возможность обстреливать Сумы", - подчеркнул он.

В Институте изучения войны считают, что Путин может планировать захват города Сумы и части Сумской области. Вероятно, своим визитом в Курскую область 20 мая глава РФ пытался создать основания для оправдания подобных планов.

30 мая аналитики DeepState заявили, что российские оккупационные войска усиливают активность в Сумской области. Следующей целью ВС РФ в регионе является захват сел Юнаковка и Хотень.

"В Юнаковке много домов, которые дадут возможность врагу прятаться, накапливаться и закрепляться. Если врагу удастся занять эту деревню и окружающие высоты, то есть угроза применения FPV-дронов по Сумам", - предупредили аналитики.

Другие новости:

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред