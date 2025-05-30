FPV-дроны скоро могут начать бить по Сумам: в Deep State предупредили о риске

Активность противника с каждым днем усиливается.

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​Враг вплотную приблизился к Юнаковке / Коллаж: Минобороны РФ, t.me/DeepStateUA

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Оккупанты вплотную приблизились к Юнаковке

ВС РФ проводят активные штурмовые действия

Российские оккупационные войска усиливают активность в Сумской области. Следующей целью ВС РФ в регионе является захват сел Юнаковка и Хотень. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Продвижения врага в Беловодах и Локне, к сожалению, не являются последними. Активность противника с каждым днем усиливается. Постоянное давление пехотой дается в знаки, а предыдущие успехи дают мотивацию россиянам их развивать", — говорится в сообщении.

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К Юнаковке враг уже приблизился вплотную и пытается совершать штурмовые действия в направлении деревни.

"В Юнаковке много домов, которые дадут возможность врагу прятаться, накапливаться и закрепляться. Если врагу удастся занять эту деревню и окружающие высоты, то есть угроза применения FPV-дронов по Сумам", - говорится в сообщении.

Силы Обороны прилагают максимальные усилия, чтобы стабилизировать обстановку и остановить продвижение врага, отмечают аналитики.

Наступление РФ на Сумщине / Карта Deep State

Сейчас под вопросом контроля врага находятся населенные пункты Водолаги, Владимировка и Константиновка.

"Они находятся в серой зоне, потому что там идут активные штурмовые действия, а также нет четкого подтверждения их оккупации. Мы держим связь со многими бойцами из разных подразделений, которые держат там оборону и самое интересное, что все они описывают разную обстановку на данном отрезке", - сообщили в Deep State.

Наступление РФ - последние новости

Как писал Главред, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что несмотря на то, что Россия пытается вести переговоры, ее стратегическая цель остается неизменной - установление контроля над приграничными территориями Украины. Враг планирует наступление на Сумщину, Харьковщину и Черниговщину.

Российский диктатор Владимир Путин может планировать захват города Сумы и части Сумской области. Вероятно, своим визитом в Курскую область 20 мая глава РФ пытался создать основания для оправдания подобных планов. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Как писал Главред, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко считает, что основной целью летней наступательной кампании россиян является выход к крупным городам, а не на административные границы Донецкой области. В частности, речь идет о Константиновке, Северске, а также об окружении Покровска.

Коваленко также считает маловероятной перспективу захвата Россией четырех украинских областей.

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