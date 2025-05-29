Не только Сумщина и Харьковщина: в ЦПД назвали область, которую РФ хочет захватить

Украинские силы не только сдерживают врага, но и ведут действия на территории Белгородской области России, рассказал Коваленко.

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ЦПД назвал третью область, которую враг рассматривает для наступления / Коллаж: Главред, фото: 21 отдельная механизированная бригада, 61 отдельная механизированная Степная бригада

Главные тезисы Коваленко:

Враг планирует наступление на Сумщину, Харьковщину и потенциально Черниговщину

ВСУ могут сдержать их и не дать создать плацдарм для наступления

Россия не имеет ресурсов для наступления на Харьков

Несмотря на то, что Россия пытается вести переговоры, ее стратегическая цель остается неизменной - установление контроля над приграничными территориями Украины. Враг планирует наступление на Сумщину, Харьковщину и Черниговщину. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, россияне накапливают силы и активизируются на границе с Сумской областью. Однако, как отметил Коваленко, ВСУ могут сдержать оккупантов и не дать возможности им создать плацдарм для наступления.

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"Цель врага неизменна - действовать на границе. Однако ресурсов для наступления на Харьков у них нет. Кроме Сумщины и Харьковщины, враг имеет замысел попробовать наступление на Черниговщине. Нам нужно сорвать все планы россиян по созданию буферной зоны у нас, потому что она должна быть на территории России", - отметил Коваленко.

Он напомнил, что Россия декларирует своей целью оккупацию всей Украины. В то же время реальная ситуация на фронте свидетельствует о неспособности реализовать такие амбиции.

"Россияне провалили наступление на Харьковщину, они не смогли закрепиться в Волчанске. В этом году они будут пытаться интенсифицировать войну именно там", - рассказал руководитель ЦПД.

Коваленко сообщил, что главным направлением наступательных действий для российских войск на Харьковщине остается Купянское направление, где уже в течение длительного времени продолжаются ожесточенные бои. По его словам, украинские Силы обороны способны не только сдерживать агрессора, но и действовать на его территории - в частности, в приграничных районах Белгородской области.

Также Коваленко опроверг информацию, что якобы Россия перебросила 50 тысяч своих военных из Курской области на Белгородщину. Силы противника накапливались там давно, но совсем по другому принципу.

Ситуация на Сумщине - последние новости

Как сообщал Главред, российские войска активизировались на границе с Сумской областью, продолжаются ожесточенные бои. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, враг применяет артиллерию и авиацию, но ситуация контролируемая. Сообщения о прорывах - часть информационной кампании РФ.

Также оккупанты создают новые зоны напряжения на украинской границе, чтобы заставить Силы обороны перебрасывать резервы с других фронтов. Путин стремится создать "буферную зону" возле Сум и Чернигова, чтобы контролировать эти районы и обстреливать города.

Кроме этого, Россия уже фактически начала весенне-летнее наступление, но потерпела провал, сообщил командир полка "Ахиллес" Юрий Федоренко. По его словам, оккупанты пытались использовать бронетехнику для быстрой переброски сил, однако Силы обороны остановили их на Харьковщине - возле Кругляковки, Загрызово, Купянска и Волчанска.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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