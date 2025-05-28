Угроза на границе с Беларусью осенью может возрасти: о чем предупредили в ГПСУ

Что сказал Демченко:
- Ситуация на северной границе остается угрожающей
- С началом совместных учений РФ и Беларуси уровень опасности на севере возрастет
Граница с Беларусью от Волынской до Черниговской области остается угрожающим направлением. Об этом в эфире Громадського радио заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
По его словам, вероятно, с сентября угроза на этом участке границы возрастет. Дело в том, что вскоре страна-агрессор Россия вместе с Беларусью начнут учения.
"Особенно угроза начнет расти на фоне тех анонсированных совместных учений, к которым будут привлечены подразделения российской и белорусской армий", - подчеркнул Демченко.
Как известно, совместные учения РФ и Беларуси под названием "Запад-2025" запланированы на лето, но их активная фаза анонсирована именно на начало этой осени.
"Сейчас мы наблюдаем, что идут такие больше планировочные мероприятия по их проведению. Наша задача - трезво анализировать ситуацию и быть готовыми к любым рискам. То ли учения, то ли какие-то другие действия, которые может совершать Россия, используя территорию Беларуси. Поэтому мы усиливаемся и по линии границы, и в приграничье для того, чтобы реагировать на те вызовы, которые могут поступить с территории Беларуси", - добавил представитель ГПСУ.
Угроза на границе Украины и Беларуси - что известно
Напомним, Главред писал, что в последнее время в непосредственной близости к границе с Беларусью какой-либо ударной группировки, которая бы формировалась или была сформирована, украинские подразделения, которые за этим наблюдают, не фиксируют.
Ранее израильский военный обозреватель Давид Шарп сообщил, что в случае переброски в Беларусь российской группировки, Украине нужно расценивать ситуацию как серьезную и делать выводы, на что могут быть способны оккупанты.
Накануне эксперт Николай Сунгуровский заявлял, что наращивание военных сил Россией в Беларуси имеет потенциальную угрозу для Киева, Польши и стран Балтии. Точное место, куда Россия может направить свои силы, будет зависеть от того, где Путин найдет наиболее уязвимую точку.
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Что такое ГПСУ?
Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.
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