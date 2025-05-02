Угроза серьезная: эксперт оценил вероятность наращивания сил РФ в Беларуси

Россия для развертывания наступления со стороны Беларуси должна привлечь отдельную группировку.

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Украина должна тщательно следить за перемещениями войск в Беларуси, чтобы избежать опасности / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, Минобороны РФ

Что сказал Шарп:

Украина должна отслеживать перемещение войск в Беларуси

Если в Беларуси появится хотя бы минимальная группировка, это может свидетельствовать о наступлении

Сейчас у России нет лишней группировки для наступления с территории Беларуси

На фоне заявлений о военных учениях в Беларуси рядом с украинской границей, ВСУ, ГПСУ и другие Силы обороны должны быть привлечены к постоянному отслеживанию и анализу переброски войск страны-агрессора России в Беларусь.

Как рассказал РБК-Украина израильский военный обозреватель Давид Шарп, в случае переброски в Беларусь российской группировки, Украине нужно расценивать ситуацию как серьезную и делать выводы, на что могут быть способны оккупанты.

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Даже появление группировки с минимальной наступательной конфигурацией уже станет сигналом для оценки того, может ли враг пойти в наступление на Украину или нет.

"Естественно, что все должны прикинуть, а что она может сделать, а способна ли она атаковать Украину, и что все это означает. Так что да, если большие силы будут переброшены в Беларусь, это будет означать теоретически подготовку к наступлению на Украину", - отметил Шарп.

Однако эксперт отметил, что пока нет никаких признаков того, что у РФ есть лишняя группировка для переброски в Беларусь. Разве что в России решат создать ее за счет тех группировок, которые уже действуют на фронте, для создания новой угрозы для Киева.

"Нужно следить за руками. Будет кто-то переброшен, и это будет не пара эскадрилий самолетов и 500 человек, а что-то существенное, значит, угроза может быть существенной. И этот процесс, важно понимать, не должен оставаться незаметным", - подытожил он.

Угроза наступления со стороны Беларуси - последние новости

Напомним, Главред писал, что по мнению обозревателя Александра Коваленко, Украине важно следить за числом российского контингента в Беларуси, ведь от этого зависит, будет вторжение или нет.

Зато в Украине заверили, что если войска страны-агрессора России таки начнут перемещаться на территорию Беларуси, ГПСУ получит об этом информацию.

Ранее президент Украины предупредил о потенциальной угрозе от летних учений российских войск в Беларуси. Однако пока ситуация на границе остается контролируемой и без изменений.

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Кто такой Давид Шарп Давид Шарп - израильский военный обозреватель. Окончил школу в Киеве, после чего переехал в Израиль. Учился в Израиле, служил в армии. Работал в издательском доме "Новости недели" военным корреспондентом и военным обозревателем. Автор YouTube-канала Давид Шарп. Тематика канала: военные конфликты, Ближний Восток, международные отношения, военное дело, оружие и военная история. У канала более 2,8 млн просмотров, указано в описании.

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