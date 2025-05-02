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РФ может готовить вторжение: Коваленко указал на главный признак

Анна Ярославская
2 мая 2025, 12:05
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С 2022 года территория Беларуси всегда была потенциальной угрозой для всех ее соседей - Украины, стран Балтии и Польши.
Путин, Лукашенко, учения в Беларуси
Учения в Беларуси могут представлять угрозу / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, МО Беларуси

Вы узнаете:

  • Каким странам РФ может угрожать из Беларуси
  • Какая численность войск понадобится Путину для новго похода на Киев

На лето 2025 года запланированы учения "региональной группировки войск" Беларуси и России на территории РБ. Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко считает, что важно следить за числом российского контингента, ведь от этого зависит, будет ли вторжение или нет.

По его словам, с 2022 года территория Беларуси всегда была потенциальной угрозой для всех ее соседей - Украины, стран Балтии и Польши. Эти угрозы сохраняются до сих пор.

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"Во время военных учений уровень угрозы повышается, поскольку они могут быть использованы для подготовки к нападению. Поэтому важно следить за тем, что происходит в Беларуси. Ведь верить тому, что это будут просто учения, нельзя", - сказал Коваленко в комментарии Главреду.

Аналитик добавил, что сейчас на территории РБ находятся около двух тысяч личного состава, и это преимущественно радиотехнические подразделения, обслуживание аэродромов, подразделения противовоздушной обороны и около сотни "вагнеровцев". Этого российского контингента не хватит ни на какие операции.

"Белорусской армии также не хватит ни на какие серьезные действия, да и Лукашенко так и не предоставил России разрешения на использование белорусской армии", - уточнил Коваленко.

Тем не менее нужно наблюдать, как будет меняться численность российского контингента, и использует ли Россия учения как повод для его наращивания.

"Если в Беларуси будет 10 тысяч российских военнослужащих, это не большая угроза, и в таком случае речь не будет идти о каких-либо больших вторжениях, но будет сохраняться риск провокаций и диверсионных действий. Если накануне учений Россия увеличит контингент до 20-30 тысяч человек, это уже будет опасно. Это уже будет не об учениях, а о чем-то другом", - уверен Коваленко.

Он напомнил, что в 2022 году с периферии Беларуси на Киев наступала почти 40-тысячная группировка войск РФ. Это были полностью штатно укомплектованные элитные подразделения. Но даже этих сил не хватило Москве, чтобы захватить Киев.

"40 тысяч военнослужащих России точно не хватит для проведения против Украины такой операции, как в 2022-м. Теперь России понадобится 80-тысячное войско, даже большее. Ведь сейчас вблизи Покровска собрана почти 100-тысячная группировка российских войск, но результата нет. Кроме того, Киевская и Черниговская области готовы встретить врага", - считает Коваленко.

Новое наступление РФ - последние новости

Как сообщал Главред, 29 апреля 2025 года президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Триморья предупредил о возможной угрозе нового наступления со стороны России через территорию Беларуси. До этого Россия и Беларусь объявили о подготовке к стратегическим учениям "Запад-2025" на территории Беларуси.

Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский заявил, что страна-агрессор РФ не настроена на мир, наоборот, она готовится к новым наступлениям, давит на дипломатическом фронте, наращивает военные группировки. Экономика России находится в очень тяжелом состоянии, но для финального рывка Кремль еще может сконцентрировать ресурсы.

Военный аналитик Алексей Гетьман считает, что российские войска получили приказ до 9 мая полностью освободить Курскую область от ВСУ, что включает операцию через Сумскую область. Однако у РФ нет достаточных резервов для масштабных наступательных операций.

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Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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