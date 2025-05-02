Команда Трампа подготовила планы принуждения РФ к миру - Bloomberg

Украина и ее союзники призывают Белый дом усилить давление на Москву.

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Команда Трампа подготовила планы принуждения РФ к миру / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Кратко:

Трамп еще не принял никакого решения

Страна-агрессор может быть ограничена в доходах от продажи нефти

Команда президента США подготовила для Дональда Трампа ряд вариантов усиления экономического давления на Россию, чтобы принудить ее к мирным переговорам. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, Трамп еще не принял никакого решения, поскольку дипломатические усилия продолжаются. Собеседники издания также отказались уточнять, какие именно варианты давления на Россию предложили президенту США.

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Bloomberg напоминает, что Украина и ее союзники призывают Белый дом усилить давление на Москву путем введения дополнительных ограничений на экспорт энергоносителей, чтобы ограничить доходы агрессора от продажи нефти.

Соратник Трампа, сенатор США Линдси Грэм, на днях также заявил, что подготовил законопроект о введении новых "сокрушительных" санкций против России и стран, которые покупают ее нефть. В частности предлагается обложить 500-процентной пошлиной поставки в США товаров из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран.

Инфографика: Главред

Санкции против России - последние новости

Напомним, Главред писал, что один из ключевых союзников президента Дональда Трампа в Сенате США, республиканец Линдси Грэм заявил, что 72 его коллеги поддержат законопроект, который введет "сокрушительные" новые санкции против России и тарифы для стран, покупающих у нее нефть, газ и другие ключевые товары, если Владимир Путин не начнет серьезные переговоры о прекращении войны в Украине.

Накануне в Сенате предупредили Кремль, что чиновники готовы согласовать новые санкции против России, если она таки "не примет почетный, справедливый и прочный мир".

Ранее стало известно, что в Соединенных Штатах Америки собирают сведения о возможностях противодействия так называемому теневому флоту России и ее оборонно-промышленному комплексу. Также продолжается подготовка к финансовым и банковским санкциям.

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