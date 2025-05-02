В соглашении с США говорится о вступлении Украины в ЕС: есть ли угроза членству

Что сказала Пиньо:
- Соглашение Украины с США никак не повлияет не вопрос вступления страны в ЕС
- ЕС обсуждает с Украиной части соглашения с США, которые могут касаться ее членства
Пресс-секретарь Европейской комиссии Паола Пиньо рассказала, будет ли иметь влияние на процесс евроинтеграции Украины соглашение о полезных ископаемых, которое Киев подписал с Вашингтоном.
Как пишет Corriere della Sera, по ее словам, ЕС приветствует достигнутое соглашение, которое учитывает процесс вступления Украины в ЕС и законодательство ЕС. Это имеет фундаментальное значение, поэтому сотрудничество между Украиной и Европейским Союзом продолжится.
"Это то, что мы, конечно, обсуждали с нашими украинскими коллегами, и мы знаем, что они также были заинтересованы в том, чтобы это соглашение не стало помехой возможному будущему членству", - заявила чиновница.
Сейчас Еврокомиссия тесно контактирует с Киевом по тем частям соглашения, которые могут напрямую касаться будущего вступления Украины в ЕС.
Вступление Украины в Евросоюз - последние новости
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль недавно заявил, что переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС будут официально открыты в ближайшие месяцы.
Накануне стало известно, что венгерские власти начали рассылку бюллетеней для "национальной консультации" по вопросу будущего членства Украины в ЕС. При этом власти уговаривают население высказаться против вступления Киева в союз.
Главред сообщал, что ранее также будущий канцлер Германии, лидер ХДС Фридрих Мерц выступил против вступления Украины в НАТО и Европейский Союз, пока продолжается ее война с Россией.
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Кто такая Паула Пиньо?
Паула Пиньо - высокопоставленный чиновник Европейской комиссии. С 2020 года занимала должность директора Генерального директората по вопросам энергетики. В ноябре 2024 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назначила ее главным спикером на второй пятилетний срок своего мандата.
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