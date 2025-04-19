Венгерские власти начали технологию по срыву членства Украины в ЕС – СМИ

Будапешт уверяет своих граждан в том, что присоединение Украины к ЕС якобы "разрушит венгерскую экономику".

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Орбан запустил технологию по срыву членства Украины в ЕС / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Кратко:

Венгров призывают принять участие в голосовании в почтовом формате

Бюллетени для опроса будут разосланы избирателям по почте до конца мая

Венгерские власти начали рассылку бюллетеней для "национальной консультации" по вопросу будущего членства Украины в ЕС. При этом власти уговаривают население высказаться против вступления Киева в союз. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на письмо информационного центра правительства Венгрии, которое попало в руки журналистов.

Так, в письме правительство Виктора Орбана пытается запугивать население тем, что членство Украины в ЕС якобы нанесет огромный вред самой Венгрии.

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"Это будет стоить каждой венгерской семье сотни тысяч форинтов (сотни долларов – ред.) в год, поставит под угрозу пенсии и поддержку фермеров, а также повлечет риски для безопасности и рынка труда", – говорится в документе.

Официальный Будапешт уверяет своих граждан в том, что присоединение Украины к ЕС якобы "разрушит венгерскую экономику".

"Мы, венгры, не можем смириться с тем, что такой важный вопрос решается у нас на глазах", – говорится в письме.

Венгров призывают принять участие в голосовании, которое пройдет в почтовом формате, и принять "ответственное решение". Бюллетени для опроса будут разосланы избирателям по почте до конца мая. Ответив на вопросы в бюллетенях, избиратели должны будут отправить их обратно по почте.

В правительстве Орбана уверяют, что любой результат такого голосования посчитают обязательными для себя.

Следует отметить, что результаты такого псевдореферендума могут стать формальным основанием для Орбана наложить вето на членство Украины в ЕС, когда Киев уже формально начнет процесс вступления.

Взаимоотношения Украины и Венгрии - главное:

Ранее сообщалось о том, что Венгрия выступает против военных миссий в Украине. Будапешт не несет ответственности за начало войны РФ против Украины, сказал Петер Сийярто.

Как писал Главред, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан требовал от Украины возобновления транзита газа в обмен на продление санкций против страны-агрессора России.

Накануне сообщалось, что по словам Виктора Орбана у Венгрии были все шансы сохранить хорошие отношения с Россией, если бы не Брюссель. По этой же причине премьеру Венгрии приходится называть РФ агрессором.

В Министерстве иностранных дел прокомментировали позицию официального Будапешта относительно перспектив европейский интеграции Украины. Спикер МИД Георгий Тихий, нерешенные проблемные вопросы между Будапештом и Киевом не могут быть причиной для затягивания вступления Украины в Евросоюз.

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Кто такой Виктор Орбан? Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

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