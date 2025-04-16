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В МИД жестко ответили на угрозы Орбана блокировать вступление Украины в ЕС

Алексей Тесля
16 апреля 2025, 19:41
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Вступление Украины в ЕС отвечает интересам самой Венгрии и венгерского национального меньшинства.
Орбан, Украина
В Украине прокомментировали позицию Венгрии / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Важно:

  • Вопросы между Будапештом и Киевом не могут затягивать вступление Украины в ЕС
  • Вступление Украины в Евросоюз отвечает интересам самой Венгрии

В Министерстве иностранных дел прокомментировали позицию официального Будапешта относительно перспектив европейский интеграции Украины.

Как подчеркнул в ходе брифинга спикер МИД Георгий Тихий, нерешенные проблемные вопросы между Будапештом и Киевом не могут быть причиной для затягивания вступления Украины в Евросоюз.

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Официальный представитель МИД Украины подтвердил информацию о том, что Венгрия блокирует начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

"Считаем, что блокировать процесс не только украинских переговоров о вступлении в ЕС, а в целом процесс расширения Евросоюза, неприемлемо, нецелесообразно и стратегически безрассудно", - отметил он.

По его словам, ЕС должен расширяться и переговоры должны продолжаться, и Украина готова конструктивно решать любые двусторонние вопросы с Венгрией.

"Но этот двусторонний процесс не должен становиться частью блокирования каких-либо более стратегических глобальных вещей, тем более, когда их поддерживают можно сказать все государства Европейского Союза", - указал спикер МИД.

Он уверен в том, что вступление Украины в Евросоюз отвечает интересам самой Венгрии и венгерского национального меньшинства в Украине.

"Мы продолжаем эту активную работу. Она, поверьте, действительно интенсивно идет в кулуарах. Мы не выносим большинство из нее наружу, потому что для некоторых процессов нужна так называемая тихая дипломатия", - добавил Тихий.

Ранее сообщалось о том, что Венгрия выступает против военных миссий в Украине. Будапешт не несет ответственности за начало войны РФ против Украины, сказал Петер Сийярто.

Как писал Главред, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан требовал от Украины возобновления транзита газа в обмен на продление санкций против страны-агрессора России.

Накануне сообщалось, что по словам Виктора Орбана у Венгрии были все шансы сохранить хорошие отношения с Россией, если бы не Брюссель. По этой же причине премьеру Венгрии приходится называть РФ агрессором.

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Кто такой Георгий Тихий?

Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

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