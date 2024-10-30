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Украина станет членом ЕС: в Еврокомиссии впервые раскрыли даты вступления

Юлия Закрепа
30 октября 2024, 20:52
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В ЕС сообщили, что для Украины, Молдовы и стран Западных Балкан создали дополнительные инструменты.
Украина станет членом ЕС: в Еврокомиссии впервые раскрыли даты вступления
Украину готовятся пригласить в ЕС / коллаж: Главред, фото: Википедия, ОПУ

Главные тезисы:

  • Для некоторых стран создали дополнительные инструменты вступления в ЕС
  • Украине дали время до 2029 года

Еврокомиссар по вопросам добрососедства и расширения Оливер Варгеи заявил, что Украина сможет в течение следующих пяти лет стать членом Европейского Союза, но только при условии выполнения всех необходимых реформ.

По его словам, для Украины, Молдовы и стран Западных Балкан создали дополнительные инструменты, чтобы "помочь им ускорить проведение реформ".

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"Эти инструменты называются План роста, План Украины, в зависимости от страны. И с помощью этого плана мы сделали возможным для Западных Балкан, Молдовы, а также для Украины завершить реформы, чтобы все подготовить и стать членом ЕС до конца следующего мандата Европейской комиссии", - сказал еврокомиссар для DW.

Мандат новой Еврокомиссии будет действовать до конца 2029 года.

Вступление стран в ЕС инфографика
Что известно о вступлении стран в ЕС / Инфографика: Главред

Вступление Украины в ЕС - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина "выполнила все шаги" для вступления в ЕС. В 2025 году Еврокомиссия надеется на старт переговоров переговоров переговоров о вступлении в ЕС. Еврокомиссия положительно оценила усилия Украины по защите прав национальных меньшинств.

Президент Польши Анджей Дуда заинтриговал заявлением об Украине на фоне председательства в ЕС. Он также представил приоритеты председательства Польши в ЕС в первой половине следующего года другим лидерам. Стало известно, что Грузия приблизится к ЕС после следующих выборов.

В СМИ сообщили, что вступление Украины в Евросоюз обойдется в 186 млрд евро. Из-за ряда проблем вступление Украины в Евросоюз может быть отсрочено как минимум до 2030 года. Но не исключено, говорят эксперты, что в ближайшие годы официальный Киев может ждать и до следующего десятилетия.

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