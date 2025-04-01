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Украина станет членом Евросоюза сразу после окончания войны - Шмыгаль

Виталий Кирсанов
1 апреля 2025, 18:57обновлено 1 апреля, 19:38
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По мнению Шмыгаля, Украина и Европа всегда принадлежали друг другу, а сегодня общая задача – подтвердить эту реальность.
Украина станет членом Евросоюза сразу после окончания войны
От членства Украины в ЕС выиграют все, уверен Шмыгаль / коллаж: Главред, фото: ТК "Главреда"

Что сказал Шмыгаль:

  • От членства Украины в ЕС выиграют все
  • Европейский Союз остается партнером Украины
  • Украина хочет, чтобы украинцы не платили за интернет-услуги в ЕС

Переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС будут официально открыты в ближайшие месяцы. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на полях конференции "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени", передает корреспондент Главреда.

"Мы надеемся, что это произойдет уже в первой половине этого года. В 2025 году наша цель - открыть все шесть кластеров переговоров о вступлении одновременно, и мы активно работаем над достижением этой цели. Украина готова к этому. Мы уже доказали, что можем двигаться с беспрецедентной скоростью и достигать результатов за месяцы, а не за годы. Я твердо верю, что Украина станет членом ЕС сразу после завершения полномасштабной войны. Дорогие друзья, вместе мы сильны. Членство Украины в ЕС - это не только историческая необходимость", - сказал Шмыгаль.

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По мнению Шмыгаля, от членства Украины в ЕС выиграют все.

"Наша экономическая сила, обороноспособность, стратегическое расположение, энергетический потенциал и талантливые люди повысят способность Европейского Союза отвечать на вызовы двадцать первого века", - отметил Шмыгаль.

В частности, Шмыгаль заявил, что приветствует сегодняшний запуск программы поддержки украинской европейской интеграции "Украина в ЕС".

"Эта инициатива четко демонстрирует, что Европейский Союз остается большим партнером, который идет бок о бок с Украиной на нашем, как сказала госпожа посол, пути к общему европейскому будущему. Присоединение к европейской семье – это гораздо больше, чем просто стратегическая цель. Это отражение того, кем мы являемся, преданность нашим глубочайшим общим ценностям и подтверждение исторического пути, с которого нет возврата назад", - заявил премьер.

По его словам, Украина и Европа всегда принадлежали друг другу, а сегодня общая задача – подтвердить эту реальность, ускорив процесс интеграции как можно быстрее и эффективнее.

"Программа "Украина-ЕС" открывает для нас новые возможности для достижения именно этой цели. От имени правительства и украинского народа я выражаю искреннюю благодарность Европейскому Союзу, а также Дании, Литве и Швеции за инициативу, которая приближает Украину к членству в ЕС. За последние три года мы достигли значительного прогресса: от подачи заявки на членство, о которой сегодня упоминала госпожа посол, до начала переговоров о вступлении, что является важнейшим приоритетом для нашего правительства на сегодняшний день", - указал Шмыгаль.

  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU
  • Конференция
    Конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" Ukraine2EU

Он отметил, что с июля украинская сторона участвует в интенсивных двусторонних встречах; завершается детальный пересмотр украинского законодательства с целью обеспечения его соответствия законодательству ЕС, охватывающему 30 разделов.

"Усугубляется наша секторальная интеграция. Для Украины это не просто технический процесс. Это вопрос национального выживания и экономического обновления. Для Европейского Союза – это возможность укрепить силу единого рынка в эпоху растущей геополитической конкуренции. Меры автономной торговли между Украиной и ЕС, позволяющие большинству украинских товаров попадать в ЕС без тарифов и квот, значительно усилили устойчивость обеих сторон, обеих наших экономик. Соглашение о либерализации транспортного сообщения отменило необходимость получения специальных разрешений и стимулировало взаимную торговлю. Это высокоэффективные инструменты экономической поддержки в военное время, и мы рассчитываем на их продолжение и, наконец, переход к постоянным долгосрочным договоренностям. Мы также стремимся присоединиться к инициативе "Рим как дома", что означает, что украинцы больше никогда не будут платить дополнительно за мобильную связь и интернет-услуги в ЕС", - добавил премьер.

По словам премьера, такой шаг укрепит связь между живущими в ЕС украинцами и их родиной.

"Еще одной ключевой целью является присоединение Украины к соглашению AKA, предусматривающего признание нашей промышленной продукции. Это будет способствовать росту украинского производства, в то же время предлагая европейским компаниям надежную и конкурентоспособную альтернативу импорту из третьих стран. Кроме того, мы стремимся присоединиться к единому платежному пространству евро, так называемому SEPA, что позволит украинскому бизнесу осуществлять платежи с европейскими партнерами так же легко, как и внутри самого ЕС. Мы завершили двусторонний скрининг в рамках трех переговорных кластеров: фундаментальные вопросы, внутренний рынок и внешние отношения", - резюмировал Шмыгаль.

Украина станет членом Евросоюза сразу после окончания войны - Шмыгаль

Смотрите видео заявления премьера Украины о европерспективах страны:

Вступление Украины в ЕС - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что граждане страны смогут выразить свою позицию относительно вступления Украины в Европейский Союз путем голосования.

В то же время президент Литвы Гитанас Науседа призвал ускорить процесс евроинтеграции Украины и предложил установить конкретный срок ее вступления в ЕС - 1 января 2030 года. Такое заявление он сделал во время саммита "Поддерживай Украину" (SupportUkraine), который состоялся 24 февраля.

Орбан, в свою очередь, высказался против членства Украины в ЕС в нынешних условиях. В эфире венгерского Radio Kossuth он отметил, что ситуация не позволяет Украине стать частью Евросоюза, а её вступление может иметь негативные последствия для экономики Венгрии.

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Что за организация Евросоюз?

Европейский союз (Евросоюз, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств международное образование, сочетающее признаки международной организации (межгосударственности) и государства (надгосударственности), однако юридически он не является ни тем, ни другим, сообщает "Википедия".

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